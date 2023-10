woensdag 11 oktober 2023 om 09:55

Wout van Aert verrast met emotionele videoboodschap vriend Nathan Van Hooydonck

Een kleine maand nadat hij getroffen werd door een hartprobleem in de auto is Nathan Van Hooydonck uitgeroepen tot de beste helper van het peloton. Dat gebeurde dinsdagavond op het Gala van de Kristallen Fiets. Van Hooydonck werd verder nog verrast door een videoboodschap van zijn ploeggenoot en vriend Wout van Aert.

Van Hooydonck was zelf niet aanwezig op het Gala van de Kristallen Fiets, maar nam de prijs (de Kristallen Zweetdruppel) bij hem thuis wel in ontvangst. Daar werd hij ook verrast door een videboodschap van zijn goede vriend Van Aert. “We zeiden altijd dat het iemand was waar je een huis op kunt bouwen. Je kunt hem eigenlijk niet beter beschrijven. Hij is super positief ingesteld, een op en top professional en altijd met alle details bezig.”

“Ik heb nog nooit met een ploegmaat gereden die zoveel voldoening kon halen uit het helpen van iemand anders. Het was ongelofelijk hoe hij zich smeet. Ik denk niet dat ik zo’n ploegmaat meer zal tegenkomen. Ik wil je enorm feliciteren met het winnen van de Kristallen Zweetdruppel. Ik denk dat het een heel dubbel gevoel is voor jou om die prijs te winnen. Het is jammer genoeg een bekroning van je carrière, maar het had gewoon een tussenhalte moeten zijn.”

“Het is beangstigend hoe zwaar de laatste maand is geweest voor mij, laat staan voor jou en je familie. Ik ga je missen”, laat een zichtbaar emotionele Van Aert weten. “Uiteraard komt er een tweede leven aan en daar ga je ook in slagen, dat weet ik 100% zeker. We laten je niet los. Tot snel ergens langs de weg. Proficiat, maat.”

Op het Gala van de Kristallen Fiets werd het noeste werk van Van Hooydonck dus gewaardeerd met de Kristallen Zweetdruppel. Het puntenaantal van 3.576 was overweldigend, uitgerekend tegenover zijn ploegmaat Van Aert, die met 1.806 punten tweede werd. Justine Ghekiere was derde met 351 punten.