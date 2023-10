dinsdag 10 oktober 2023 om 16:46

Nathan Van Hooydonck doet zijn verhaal: “Wist meteen dat mijn carrière voorbij was”

Goed drie weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Nathan Van Hooydonck vanwege hartproblemen noodgedwongen moet stoppen met wielrennen. De 27-jarige Belg kwam toen al met een korte reactie, maar doet vandaag – in het kader van de Kristallen Fiets-uitreiking in België – voor het eerst zijn verhaal in gesprek met VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws.

Van Hooydonck werd een maand geleden getroffen door een hartprobleem/stoornis, toen hij met zijn hoogzwangere vrouw Alicia in de auto zat. Hij werd vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, waar na uitgebreid onderzoek een afwijking aan de hartspier werd geconstateerd. Bij Van Hooydonck is na het incident een inwendige defibrillator (ICD) geplaatst. Met dat apparaat kunnen hartritmestoornissen gecorrigeerd worden, maar professioneel wielrennen is daardoor niet meer mogelijk.

“Van het ongeluk weet ik eigenlijk niks meer”, blikt Van Hooydonck nu, een maand later, terug op een zeer heftige periode. “Van het verdriet wel, want nog voor de dokters het mij vertelden, wist ik al dat mijn carrière voorbij was. Het was een verschrikkelijke week in het ziekenhuis, ondanks dat ik goed geholpen ben door de medische staf en zéker mijn familie, die er elke dag waren.”

Twee dagen nadat bekend werd dat Van Hooydonck moest stoppen met wielrennen, werd zijn zoontje Alessio geboren. Het was met andere woorden een week van uitersten. “Ik besef heel goed dat ik hem misschien wel nooit had kunnen vasthouden. Dat besef ik elke dag meer en meer”, klinkt het.

Kristallen Zweetdruppel

Van Hooydonck zal dus nooit meer in actie komen als beroepswielrenner, maar kan vanavond nog wel een laatste ‘overwinning’ boeken. Hij komt namelijk in aanmerking voor de Kristallen Zweetdruppel 2023. Deze prijs gaat naar de beste Belgische helper in het peloton. Op de lijst staan zowel mannelijke als vrouwelijke wielrenners. Zijn goede vriend Wout van Aert, Jonas Rickaert, Jasper De Buyst, Louis Vervaeke, Justine Ghekiere en Sanne Cant zijn ook genomineerd.