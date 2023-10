dinsdag 10 oktober 2023 om 23:15

Nathan Van Hooydonck ontvangt Kristallen Zweetdruppel als helper van het jaar

Een kleine maand nadat hij getroffen werd door een hartstilstand in de auto is Nathan Van Hooydonck uitgeroepen tot de beste helper van het peloton. Dat gebeurde dinsdagavond op het Gala van de Kristallen Fiets. Van Hooydonck was zelf niet aanwezig, maar nam de prijs bij hem thuis wel in ontvangst en sprak ook voor het eerst over het incident en zijn noodgedwongen pensioen.

Het was zijn kopman Wout van Aert, met wie hij jarenlang samen reed bij Jumbo-Visma, die een videoboodschap had voor de 27-jarige Van Hooydonck. “Nathan, ik ga je missen. Je bent iemand waar je een huis op kan bouwen. Altijd positief ingesteld en op en top professional”, aldus Van Aert.

Na de hartstilstand werd Van Hooydonck met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar na uitgebreid onderzoek een afwijking aan de hartspier werd geconstateerd. Bij Van Hooydonck is na het incident een inwendige defibrillator geplaatst, waardoor hij zijn carrière heeft moeten beëindigen.

Op het Gala van de Kristallen Fiets werd het noeste werk van Van Hooydonck dus gewaardeerd met de Kristallen Zweetdruppel. Het puntenaantal van 3.576 was overweldigend, uitgerekend tegenover zijn ploegmaat Wout van Aert die met 1.806 punten tweede werd. Justine Ghekiere was derde met 351 punten.

Vorig jaar won Tiesj Benoot de prijs voor beste helper van het peloton en de vier jaar daarvoor was die titel voor Tim Declercq.