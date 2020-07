Wout van Aert: “Veldrijders zijn niet klaar voor afschaffing van startgelden”

De discussie om het verdwijnen van de startgelden in het veldrijden woedt volop. Ook drievoudig wereldkampioen Wout van Aert reageert vanuit stageoord Tignes. “Dit jaar moeten we begrip tonen”, zegt hij aan WielerFlits. “Maar dat de coronacrisis wordt aangewend om structurele veranderingen door te voeren, maakt me niet vrolijk. Ik ben een uitzondering omdat ik voor een WorldTour-team rijd, maar de echte veldrijders en de crossteams zijn hier niet klaar voor.”

Na tien dagen Girona, waar hij een appartementje huurt, is Wout van Aert gisteren in Tignes aangekomen. In de Franse Alpen zal hij zich de komende drie weken voorbereiden op het hervatten van de competitie, samen met ploegmaats Tom Dumoulin, Primož Roglič, Steven Kruijswijk, Mike Teunissen, Sepp Kuss, Robert Gesink en George Bennett.

Quality time met Sarah

“Van de Tourselectie is alleen Tony Martin er niet”, vertelt Van Aert. “Hij sluit pas later aan. Eerste reserve Mike Teunissen is er wel bij. Samen met Mike reis ik van hieruit overigens door naar Italië, voor het drieluik Strade Bianche, Milaan-Turijn en Milaan-San Remo. Daarna sluit ik opnieuw aan bij de Tourploeg voor de Dauphiné. En als daarna onze klimmers nog een extra hoogtestage inlassen, ben ik in België voor het BK tijdrijden en geniet ik nog van wat quality time met Sarah, vooraleer ik naar de start van de Ronde van Frankrijk afreis.”

Die quality time vindt familieman Van Aert belangrijk. Zeker nu vrouwlief zwanger is. “Nee, het was niet de coronacrisis die ons deed beslissen om voor een kindje te gaan. Maar Covid-19 zorgde er wel voor dat we meer samen waren. Deze winter was het – met stages en dergelijke – in de praktijk minder evident”, lacht hij. “Het positieve van de lockdown is dat ik de voorbije weken de evolutie intens beleefd heb. Plezant, ja.”

Dubbel gevoel

Van Aert verwacht helemaal in het begin van 2021 papa te worden. “Ik moest vroeger soms lachen toen ik hoorde dat renners vader werden tijdens de Tour. Kunnen die dat nu echt niet beter plannen, redeneerde ik wel eens. Ondertussen weet ik beter: dit is geen exacte wetenschap (lacht, red). Is de timing bij mij ideaal? Goh, wat is ideaal als je het wegwielrennen met het veldrijden combineert? In de winter ben ik wel meer thuis. Maar de veldritfans zullen me wellicht toch een keer een cross moeten missen, denk ik.”

Over het veldrijden gesproken, ook Wout van Aert heeft aandachtig ons nieuwsbericht over het verdwijnen van de startgelden gelezen. “Het is wat dubbel”, vindt de Kempenaar. “Ik kan uiteraard niet anders dan beamen dat we voor een moeilijke periode staan. Ik geloof graag dat sponsors in deze tijden terughoudender zullen zijn, dat het voor de organisatoren deze winter allemaal wat minder behapbaar wordt. Dus ik vind het de logica zelve dat ook wij crossers ons flexibel opstellen. Daar zouden we het met zijn allen eens over moeten zijn.”

“Maar ik kan me niet ontdoen van de indruk dat de coronacrisis wordt aangegrepen om het systeem van de startgelden helemaal om te gooien. Daar heb ik het moeilijk mee. Gaat het echt zo slecht in de cross als organisatoren willen laten uitschijnen? Ik zag vorig jaar regelmatig veel volk op de wedstrijden. Ik zie nog steeds honderden of zelfs duizenden vips op de cross. Ook de kijkcijfers op tv zijn goed. Er gaat nog steeds veel geld om in het veldrijden, en dan zijn de startgelden nu eenmaal de manier waarop wij vergoed worden. Bovendien: aan elke crisis komt een einde. Ik zie niet onmiddellijk een aanwijsbare reden dat het in de toekomst slecht zou gaan.”

Teams

Dat het prijzengeld omhoog gaat, vindt Van Aert maar een magere tegenprestatie. “Daarmee compenseer je volgens mij de startgelden niet, terwijl de crosswereld daar vandaag helemaal op gebaseerd is. Het gaat hier niet over mij, want ik ben als WorldTour-renner een uitzondering. Ik word door Jumbo-Visma in alles wat ik doe ondersteund, ook al is veldrijden niet de hoofdactiviteit van de ploeg. Maar het gaat over de collega’s die deel uitmaken van een specifiek crossteam. Dat betaalt zijn renners, stelt fietsen ter beschikking en biedt één of twee stages aan. That’s it. Voor de rest moeten die jongens zelf hun boontjes doppen en daarvoor hebben ze dat startgeld nodig.”

Van Aert geeft een concreet voorbeeld. “Als ik in de Tour de France goed moet zijn, dan bekostigt Jumbo-Visma hier een volledige stage met alles erop en eraan. Ik ben drie weken van huis, maar het kost me geen euro. Maar als een veldrijder wil pieken naar het WK, dan moet hij zelf zijn stage bekostigen. Als hij een verzorger en mecanicien mee wil, moet hij die zelf te slapen leggen. Idem voor wedstrijden. Dus samenhangend met het verdwijnen van startgelden, zouden ook de teams structureel moeten aangepast worden.”

Keuzes maken

Of de afschaffing deze winter ook Van Aert zelf zwaar zal treffen, weet hij nog niet. “Ik wil straks een volwaardige winter rijden. Vanaf ergens in november wellicht, want mijn wegseizoen duurt tot Parijs-Roubaix (25 oktober, red). Maar door mijn blessure heb ik het veldrijden vorig jaar hard gemist”, zegt hij. “Dat wil ik niet nog een keer meemaken.”

“Straks wil ik zoveel mogelijk crossen betwisten, maar richting WK – Oostende zit nu al in mijn hoofd – zal ik toch keuzes moeten maken. Individuele organisatoren hebben mijn manager reeds benaderd en ook voor de klassementscrossen ga ik keuzes moeten maken. Hangen die af van het financiële aspect? Ja, hé. Ik zou rond de pot kunnen draaien, maar dat zou flauw zijn. Natuurlijk kijk ik naar mijn portemonnee. Het is mijn broodwinning, hé.”