Raymond Poulidor-plein in Chauvigny, Wout van Aert wordt vader donderdag 9 juli 2020 om 13:14

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over een bijzonder eerbetoon van de Tour aan Raymond Poulidor en heuglijk nieuws voor de familie-Van Aert.

Donderdagochtend is in Chauvigny een plein vernoemd naar Raymond Poulidor. De Franse oud-wielrenner overleed in november op 83-jarige leeftijd en als eerbetoon heeft Tour de France-directeur Christian Prudhomme het plein onthuld.

“We hebben besloten om dit kermisplein naar hem te vernoemen”, vertelt Gérard Herbert, burgemeester van Chauvigny. “Enerzijds om een groot wielrenner te huldigen, maar ook met een knipoog naar de etappe van de Tour de France die op 10 september in Chauvigny begint. Dat is voor het eerst. De rit gaat ook door Saint-Léonard-de Noblat.”

Saint-Léonard-de Noblat, gelegen in de regio Nouvelle-Aquitaine in het centrum van Frankrijk, is dan weer de geboorteplaats van ‘Poupou’. De opa van Mathieu en David van der Poel heeft een lange historie met de Tour. Poulidor nam veertien keer deel en stond acht keer op het eindpodium, waarvan drie keer tweede. Hij won zeven etappes, maar slaagde er niet in om ooit de gele trui te bemachtigen.

De laatste jaren was Poulidor namens sponsor LCL betrokken bij de Tour de France.

Wout van Aert verwacht eerste kindje

Goed nieuws voor Wout van Aert en zijn vrouw Sarah: de twee verwachten komende winter hun eerste kindje. De klassiekerkopman van Jumbo-Visma, die zich momenteel in Frankrijk voorbereidt op de herstart van het seizoen, maakte het heuglijke nieuws bekend via social media. “Wij hebben niet aan social distancing gedaan”, grapt Van Aert bij het bericht. “Mijn vrouw behoudt haar coronakilo’s tot de komende winter.”

