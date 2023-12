vrijdag 22 december 2023 om 09:07

Wout van Aert met vraagtekens richting Exact Cross Mol: “Het zag er indrukwekkend uit van Mathieu”

Video Wout van Aert straalde toen we tijdens de ploegpresentatie van Visma | Lease a Bike begonnen over het veldrijden. Vandaag, daags na de presentatie in Amsterdam, staat namelijk de eerste confrontatie met Mathieu van der Poel gepland in de Exact Cross Mol. Toch legt Van Aert de lat niet hoog. “Er ligt absoluut geen focus op. Het is een vraagteken hoe het zal lopen”, zegt hij tegen WielerFlits.

“Ik kijk er enorm naar uit. Mijn eerste wedstrijd heb ik al gereden, maar veel jongens waren niet aanwezig”, doelt hij op zijn overwinning van twee weken geleden in Essen. “Vrijdag is het weer met Mathieu erbij en zaterdag gaan we met z’n allen het veld in (in de Wereldbeker Antwerpen, red.). Het is altijd een periode waar ik naar uit kijk.”

Na Essen ging Van Aert weer op trainingskamp met de ploeg, volledig in functie van het wegseizoen. De cross in Mol is voor hem de aftrap van een drukke kerstperiode. “Het voelt als een echte start van mijn veldritseizoen. Mijn winter is een stuk minder volgepakt dan anders, er ligt absoluut geen focus op. Het is een vraagteken hoe het zal lopen”, houdt hij een slag om de arm.

De rentree van Mathieu van der Poel in Herentals werd alom geprezen, al zag Van Aert dat niet live. “Ik was aan het trainen, dus heb jammer genoeg niet kunnen kijken”, lacht hij. “Ik heb wel wat beelden gezien en het zag er indrukwekkend uit. Koers altijd graag tegen Mathieu en het altijd is een uitdaging tegen hem. Het is ook de mooiste week van het jaar om te koersen.”