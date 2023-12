donderdag 21 december 2023 om 16:03

Wout van Aert slaat Italiaanse klassiekers over, wel deelname aan Amstel Gold Race

Video Het is zeker geen verrassing, maar Wout van Aert kondigde donderdag tijdens de ploegenpresentatie van Visma | Lease a Bike nog maar eens aan dat hij in 2024 voor het eerst de Giro d’Italia zal betwisten. Van Aert wil graag een hoofdrol vertolken in de Italiaanse ronde en dus zal hij zijn voorjaar anders gaan indelen.

Dat vertelde de 29-jarige Belg na afloop van de ploegenpresentatie voor de camera van WielerFlits. “Het is logisch dat je een keer naar iets anders op zoek gaat. Ik had dat gevoel misschien al wat langer, maar de afgelopen jaren viel er ook veel te zeggen voor de Tour de France. Maar nu is het moment om een keer iets nieuws te proberen.”

En met ‘iets nieuws’ doelt Van Aert dus op de Ronde van Italië. Maar heeft dit ook gevolgen voor zijn voorjaarscampagne? “De klassiekers en de Giro volgen wel kort op elkaar en dit vereist dan ook een goede planning. Ik zal dan ook keuzes maken in het voorjaar, om zo te proberen met een goede conditie Parijs-Roubaix te verlaten en dat door te trekken naar de Giro. Er is namelijk geen tijd om helemaal opnieuw op te bouwen.”

Moeilijke keuze

Dit betekent concreet dat Van Aert niet zal deelnemen aan enkele prestigieuze voorjaarskoersen. “Ik zal in principe het Openingsweekend rijden en dan sla ik alles over tot de E3 BinckBank Classic. Spijtig genoeg dus geen Strade Bianche en Milaan-San Remo. Dat is wel een moeilijke keuze, maar in die periode zal ik trainen voor de overige klassiekers en Giro d’Italia.”

De klassiekerkopman van Visma | Lease a Bike zal dus niet te bewonderen zijn in de Italiaanse voorjaarskoersen, maar richt zich wel op de belangrijkste Vlaamse klassiekers en – uiteraard – de heilige wielerweek met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “En de kans is groot dat de Amstel Gold Race nog volgt na Roubaix”, klinkt het.

Van Aert keek verder ook nog vooruit naar de komende crossweken en de duels met zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. De twee kemphanen kruisen vrijdag voor het eerst weer de degens in de Zilvermeercross van Mol.