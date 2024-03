dinsdag 19 maart 2024 om 18:16

Wout van Aert klaar voor E3 Saxo Classic: “Meteen duidelijk wat waardeverhoudingen zijn”

Wout van Aert vertoeft momenteel nog altijd op het Spaanse eiland Tenerife, waar de Belg zich klaarstoomt voor de belangrijkste weken van zijn voorjaar. Vrijdag zal de renner van Visma | Lease a Bike weer een rugnummer opspelden voor de E3 Saxo Classic, een belangrijk testmoment in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe gaat het momenteel met Van Aert? Is hij straks klaar voor zijn eerste hoofddoelen van 2024? Op een digitale persconferentie keek hij alvast vooruit. “Ik merk dat ik wel goed ben momenteel”, tekent Het Laatste Nieuws op. “Alles is supergoed verlopen op training, dat geeft vertrouwen. Maar het is natuurlijk altijd afwachten als je iets nieuws probeert. Het verleden heeft wel aangetoond dat ik altijd goed van hoogte kom. Daarom hebben we dit ook aangedurfd.”

Van Aert ziet de E3 Saxo Classic als een mooie ’testcase’. “Het is een heel mooie koers, op de Ronde van Vlaanderen na de zwaarste in Vlaanderen. De finale begint vaak van ver. Door het zware parcours, dat dicht aanleunt bij de Ronde, is het een goeie test voor de Ronde.”

Over zijn grote rivaal Mathieu van der Poel

De winnaar van 2023 en 2022 zal er – voor de eerste keer dit wegseizoen – de degens kruisen met zijn grote rivaal Mathieu van der Poel. “Ik heb Mathieu alleen in Milaan-San Remo bezig gezien. Hij zag er heel sterk uit. Ik verwacht dat hij op de afspraak zal zijn in de Vlaamse koersen. In de E3 Saxo Classic zal meteen duidelijk worden wat de waardeverhoudingen zijn.”

Van Aert pakt het dit voorjaar anders aan: zo besloot hij te passen voor Strade Bianche en Milaan-San Remo en zal hij zondag ook niet deelnemen aan Gent-Wevelgem. Brengt dit niet extra druk met zich mee richting de Ronde en Roubaix? “Het voorbije jaar heeft me veel geleerd. Er is veel gebeurd, enkele kleine tegenslagen waardoor ik er vorig seizoen vaak naast greep”, aldus Van Aert.

Extra druk?

“Dat heeft ervoor gezorgd dat ik afgelopen winter niks aan het toeval wilde overlaten. Ik voel me nu klaar om eraan te beginnen. Ik voel al het hele jaar minder druk dan in het verleden. Het is altijd een uitdaging om ermee om te gaan. In 2023 had ik voor het eerst het gevoel dat het minder was dan het jaar ervoor. Dat heeft me wel wat inzichten opgeleverd, dat ik het voor niemand anders moet doen dan voor mezelf. Dat geeft me rust.”

Dit moet uiteindelijk leiden tot winst in een van zijn droomkoersen. “Ik heb keihard gewerkt om de Ronde en Roubaix te winnen. Het geeft me energie om ervoor te gaan. Ik denk dat ik ze kan winnen, dus is het een supergroot doel om ze aan mijn erelijst toe te voegen. Maar de afgelopen jaren heb ik er ook vaak naast gegrepen. Buiten wat kritiek verandert dat evenwel niet veel. Ik moet het doen voor mezelf, niet om iemand zijn ongelijk te bewijzen.”