dinsdag 19 maart 2024 om 14:08

Nog niet fitte Christophe Laporte moet passen voor E3 Saxo Classic

Een flinke domper voor Visma | Lease a Bike in aanloop naar de E3 Saxo Classic. Christophe Laporte zal niet aan de start verschijnen van de ‘mini-Ronde van Vlaanderen’. De Europese kampioen werd op de dag van Milaan-San Remo ziek en is daar nog niet voldoende van hersteld.

Laporte kwam in zijn eerste wedstrijden van 2024 goed voor de dag. De 31-jarige Fransman begon met een vijfde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en werd vervolgens ook vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne en tiende in Strade Bianche. Er werd dan ook het nodige van hem verwacht in Milaan-San Remo, maar de snelle coureur moest al bijzonder vroeg – nog voor de Cipressa – lossen uit het peloton.

Na afloop werd duidelijk waarom Laporte al zo vroeg moest afhaken: de renner bleek te kampen met ziekte. “Christophe voelt zich nog altijd niet honderd procent, nadat hij moest opgeven in Milaan-San Remo”, laat zijn ploeg nu weten via sociale media. “Hij zal wat extra tijd nemen om te herstellen en dus niet starten in de E3 Saxo Classic. We hopen hem terug te hebben voor de rest van de klassiekers.”

Het feit dat Laporte vrijdag niet zal deelnemen aan de E3 Saxo Classic, is een gevoelig verlies voor Visma | Lease a Bike. De Fransman werd twee jaar geleden nog tweede in de kasseienklassieker, nadat hij met zijn ploeggenoot en latere winnaar Wout van Aert de boel aan flarden had gereden. Vorig jaar schreef Laporte Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen bij op zijn palmares. Het is nu de vraag of hij in staat is om zijn titels te verdedigen.

Visma | Lease a Bike kan in de E3 Saxo Classic nog wel rekenen op kopman Wout van Aert en schaduwfavorieten Matteo Jorgenson, Dylan van Baarle, Jan Tratnik en Tiesj Benoot. Edoardo Affini is de enige renner in de selectie, die zal volledig zal wegcijferen.