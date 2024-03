donderdag 14 maart 2024 om 12:21

Wout van Aert gelooft in ‘andere aanpak’ richting zijn ultieme voorjaarsdoelen

Zoek komende zaterdag in Milaan-San Remo niet naar Wout van Aert. De winnaar van 2020 kiest dit jaar voor een alternatieve aanloop en voorbereiding richting de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en later ook zijn eerste Giro d’Italia. Op de website van zijn ploeg Visma | Lease a Bike blikt hij alvast vooruit op de komende weken.

Van Aert vertrok na een succesvol Openingsweekend – met een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne – naar het Spaanse eiland Tenerife. Op en rond de bekende trainingsvulkaan de Teide stoomt de kopman van Visma | Lease a Bike zich klaar voor de komende voorjaarsklassiekers, en dan met name de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Normaal is dit de periode waarin ik heel veel koers. Kort door de bocht zou je dus bijna kunnen zeggen dat de training eigenlijk op dit punt is afgerond”, begint Van Aert zijn relaas op de teamwebsite. “Ik hoop gewoon nog een laatste stapje vooruit te zetten door een aantal koersen te rijden en telkens zo goed mogelijk te herstellen. Ik heb al vaker gemerkt dat het af en toe moeilijk is om mijn beste conditie te behouden, zeker voor een langere periode.”

En dus kiest Van Aert dit jaar voor een andere benadering, maar wat houdt dit nu precies in? “Ik ga nu nog een laatste groot trainingsblok starten. Ik zal nu veel korter bij mijn grote doelen overschakelen naar de wedstrijden. Dat is inderdaad een heel andere aanpak. Ik probeer nu meer via trainingen klaar te zijn voor de grootste koersen.”

Meer zekerheid

“Zeker in wedstrijden als Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice is het toch altijd een beetje een gok wat je daar voorgeschoteld zal krijgen”, aldus Van Aert. “Je weet nooit hoe een wedstrijd loopt. Soms is het net hetgeen wat je wil, dat je uit je comfortzone getrokken wordt. Maar op stage kun je veel meer controleren welke prikkels je krijgt en geeft. Zeker op hoogtestage heb ik daar altijd hele goeie ervaringen mee, dus ik heb er wel vertrouwen in.”

Van Aert zal op vrijdag 22 maart weer in competitie treden, want dan staat de E3 Saxo Classic op het programma.