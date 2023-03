Wout van Aert is dé ideale kopman om filosofie Patrick Lefevere te kopiëren

Het Latijnse credo ‘Vincere Insieme’ was het handelsmerk van de Mapei-wielerploeg van Patrick Lefevere. Liefst 650 overwinningen boekte de Italiaanse ploeg, waarbij het motto was dat iedereen voor elkaar door het vuur ging. Voor Jumbo-Visma is niet alleen het rijke verleden maar zeker ook de filosofie van Mapei een belangrijke inspiratiebron.

Onder de hashtag #samenwinnen probeert Jumbo-Visma niet alleen qua slogan in de voetsporen van het machtige Mapei te treden, de laatste jaren doen ze het ook met daden. Voor de derde keer in 384 dagen wist de geel-zwarte brigade een dusdanige situatie in een belangrijke WorldTour-wedstrijd te creëren dat de zege in onderling overleg verdeeld kon worden.

In de eerste rit van Parijs-Nice kreeg Christophe Laporte vorig jaar de overwinning (en de eerste gele trui) geschonken van zijn kopmannen Wout van Aert en Primoz Roglic nadat ze met z’n drieën op de laatste heuvel iedereen achter zich lieten. Twee weken later voerden Van Aert en Laporte een meesterstuk op in de E3 SaxoBank Classic en zegevierde de onbetwiste leider.

In Gent-Wevelgem 2023 mocht Wout van Aert de beslissing nemen en hanteerde hij ditmaal de wetten van heers en verdeel zoals alleen de grote kampioenen dit doen. Door op een zelfbewuste manier de koers aan zijn meesterknecht Laporte te schenken.

Maar, is het nog wel van deze tijd om een klassieker van de orde van Gent-Wevelgem zo weg te geven? Die vraag werd natuurlijk ook voorbij de finish in de Kortrijkstraat in Wevelgem gesteld. De ploegleiding van Jumbo-Visma deed precies wat je als teamleiding hoort te doen: je bemoeit je niet met de verdeling. Dat is aan de renners.

Na de laatste klim van de Kemmelberg was het duidelijk dat kopman Van Aert ook de sterkste van het Jumbo-tweetal was. En dus liet de ploegleiding volkomen terecht de keuze aan Van Aert over.

Gent-Wevelgem weggeven is zeker voor een Belg niet eenvoudig. Hou er ook nog eens rekening mee dat in het wielermaffe Vlaanderen de wereld soms te klein is wanneer een landgenoot een klassieke zege letterlijk aan een buitenlandse ploegmaat schenkt.

Sinds de E3 van afgelopen vrijdag weten we dat Van Aert ‘just niks moet’. Toch heeft hij vooral zichzelf dit voorjaar in een positie geplaatst waarin alleen de zege in een van de twee Monumenten, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, zijn voorjaar doet slagen. Daarom is het ook uitermate verstandig dat hij nu in Wevelgem laat zien dat hij ook zijn ploegmaten alles gunt.

Niet alleen Laporte zal zich nu onvoorwaardelijk wegcijferen voor Van Aert in ‘Vlaanderens Mooiste’ en de ‘Hel van het Noorden’, maar ook de andere beschermde renners (Dylan van Baarle, Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck) hebben nu gezien hoe groots hun Belgische kopman zich opstelt. Het samen winnen zal de komende twee zondagen meer dan ooit ‘Allen voor één’ worden.

Duidelijk is dat Van Aert de ideale teamplayer bij Jumbo-Visma is. Zijn aandeel in het totale succes van de ploeg is groter dan de buitenwereld in de gaten heeft. Van Aert is een kopman die er ook op gericht is om de renners om hem heen beter te laten presteren. Hij is slim genoeg om te weten dat hij altijd de grootste winnaar is wanneer iedereen in het teambelang denkt.

Van Aert’s kracht is dat hij zeker niet egoïstisch is. Denk aan het vele werk dat hij afgelopen zomer voor Jonas Vingegaard verrichte. Zijn aandeel in de Tour de France-zege was ongekend groot. Door zich op zekere dagen totaal weg te cijferen voor de Deense klassementsrenner liet hij zeker twee à drie eigen ritzeges liggen. Al kreeg hij op de voorlaatste dag wel de overwinning in de tijdrit van de Deen cadeau.

Het ‘Vincere Insieme’ demonstreerde Mapei in de jaren negentig het mooist in Parijs-Roubaix 1996. In de kleuren van Mapei-GB draaiden Johan Museeuw, Gianluca Bortolami en Andrea Tafi met z’n drietjes het Vélodrome van Roubaix op. Met de kopman voorop reden de drie ploegmaten allen met de handen omhoog over de streep. Zelden was er zo’n oppermacht in ‘Le Nord’ getoond.

Volgens Lefevere kwam de gedachte van het samen winnen in 1993 in het team toen hij nieuwkomer Johan Museeuw in de Ronde van de Middellandse Zee meteen de sprint liet aantrekken voor Mario Cipollini. Het resultaat: twee ritzeges van de Italiaan. Maar in de volgende wedstrijd Parijs-Nice was het Cipollini die de sprint inleidde voor Museeuw die vervolgens ook succesvol was.

Wanneer de kopmannen het gevoel van samen winnen in een ploeg weten te creëren, dan weet je ook dat de renners van de tweede lijn boven zichzelf kunnen én willen uitstijgen. De staf van Jumbo-Visma verdient dan ook het compliment dat het de belangrijkste ego’s binnen hun sterrenensemble zodanig weet te boetseren dat ze voor elkaar door het vuur gaan en iedereen binnen de ploeg iets gunnen.

Voorwaarden om die teamgeest neer te zetten is natuurlijk wel dat je kopmannen hebt die bewijzen dat ze grote koersen kunnen winnen. Dat de staf een duidelijk hiërarchie neerzet waarin ieders rolverdeling en wat van hem verwacht wordt duidelijk is.

En koers nooit zonder een duidelijk aanvalsplan. Geef precies aan waar je een wedstrijd in handen wilt nemen. Een strategie die bij Jumbo-Visma nu al heel duidelijk in Omloop Het Nieuwsblad (Van Baarle), Kuurne-Brussel-Kuurne (Benoot) en Gent-Wevelgem (Laporte) zijn vruchten heeft afgeworpen. Tot slot moet je altijd aan de volgende wedstrijd denken.

Wat dat betreft koerste Wout van Aert tussen Ieper en Wevelgem zichtbaar met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in zijn achterhoofd. In de E3 en Gent-Wevelgem heeft hij het collectief voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix nog beter neergezet. Net als in de Tour de France van vorig jaar waar Primoz Roglic en Jonas Vingegaard wisten dat ze het niet op een man-tegen-man-strijd met Tadej Pogacar moesten laten komen, maar dat ze hun opponent met het collectief moesten vloeren.

Datzelfde geldt in de komende twee Monumenten ook. Van Aert zal zijn team moeten gebruiken om de strijd tegen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in zijn voordeel te beslechten. Zijn manschappen heeft hij op een koude en natte zondag in maart al voor zich gewonnen.