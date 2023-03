Van Aert gunt ’teamspeler’ Laporte zege in Wevelgem: “Een gemakkelijke beslissing”

Wout van Aert had de kans om zondag voor de tweede keer Gent-Wevelgem te winnen, maar gunde de zege aan zijn ploeggenoot Christophe Laporte. Na een koppeltijdritje liet hij de Fransman als eerste over de streep rijden in Wevelgem. Dat was geen moeilijke beslissing, liet hij in het flashinterview na afloop weten.

“We reden vol gas tot zo’n acht, tien kilometer van de streep”, vertelt Van Aert. “Toen waren we vrij zeker dat de zege binnen was voor ons. Ik heb vrijdag gewonnen en ik heb het vizier op de wedstrijden die nog komen. Christophe had ook een moeilijk begin van het seizoen, vanwege ziekte. Hij is zo’n teamspeler dat het een gemakkelijke beslissing was.”

De koppeltijdrit van Van Aert en Laporte deed denken aan hun straffe stoot in de E3 Saxo Bank Classic van 2022, toen ze ook met z’n tweeën over de finish kwamen. Destijds mocht Van Aert zijn wiel als eerste over de streep drukken. “Een paar dagen geleden hadden we het daar nog over. We zeiden tegen elkaar dat zoiets waarschijnlijk nooit weer zou gebeuren, maar een paar dagen later gebeurt exact hetzelfde. Het is ongelofelijk dat dit lukt op dit hoge niveau, maar al het harde werk komt er hier uit. Het is heel mooi om dat samen te doen.”

