Christophe Laporte heeft nu ook een klassieker te pakken: “Eindelijk die droom verwezenlijkt”

Interview

Weer is het raak voor Jumbo-Visma. Een aanval van ruim vijftig kilometer werd in Gent-Wevelgem bezegeld met een-tweetje voor Christophe Laporte en Wout van Aert. Samen bolden ze over de finish, waarbij Van Aert zijn ploegmaat de overwinning gunde. Daarmee werd een grote droom van Laporte verwezenlijkt: een klassieker winnen. “Met z’n tweeën hebben we alles gegeven tot aan de finish”, zei de Fransman op de persconferentie na afloop.

“Het is een droom voor mij die uitkomt. Ik kan nu zeggen dat ik Gent-Wevelgem gewonnen heb en daarmee ook een grote klassieker. Na twee tweede plaatsen vorig jaar (E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem, red.) heb ik eindelijk die droom verwezenlijkt.”

In de finale zagen we jullie verschillende keren praten. Wat werd er besproken?

“Op tien kilometer van de finish vroeg Wout me of ik wilde winnen. Ik denk dat hij het antwoord wel wist.

Drie dagen geleden had ik het met Wout nog over de E3 Saxo Classic van vorig jaar (waar ze ook eerste en tweede werden). We zeiden dat wat we daar hadden gedaan, uitzonderlijk was en dat het waarschijnlijk niet nog een keer zou gebeuren… Dat bleek dus niet te kloppen. In de voorlaatste kilometer zeiden we tegen elkaar dat we het opnieuw geflikt hebben. Het is zeker iets uitzonderlijks. Deze overwinning is voor mijn familie: mijn vrouw en mijn twee zoontjes.”

Wat was vandaag het plan van de ploeg?

“Het plan was om te versnellen bij de tweede passage over de Kemmelberg en dat hebben we gedaan. Met z’n tweeën hebben we alles gegeven tot aan de finish. Een avontuur van meer dan vijftig kilometer. Dat was erg lang, zeker omdat ik alles heb moeten geven om bij Wout te blijven.”

“Wout was vandaag veel sterker dan ik, dus ik heb deze overwinning echt wel aan hem te danken. Wij zijn nu iets meer dan twee jaar ploeggenoten en ik denk dat we beiden al geweldige dingen hebben bereikt. Ik zou vandaag net zo blij geweest zijn mocht hij als eerste over de finish zijn gekomen.”

Hebben jullie nog overwogen te sprinten voor de overwinning?

“Als we een sprint doen, had ik met zekerheid niet gewonnen haha. Ik zat totaal kapot. Onderweg grapte hij nog dat we er ook om konden sprinten. Ik zei: ik niet! De manier hoe we nu over de finish zijn gekomen, was beter voor mij.”

Je bent pas de vierde Fransman die deze koers weet te winnen na Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Philippe Gaumont. Wat betekent dat voor jou?

“Heel mooie namen om nu tussen te staan. Daar ben ik best wel trots op. Net als op het team, als je ziet wat we vandaag opnieuw verwezenlijkt hebben. Daarvoor wil ik een heel grote dankjewel zeggen tegen Wout.”

Het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan bij Jumbo-Visma. Wat is het geheim?

“Zo lijkt het misschien op televisie, maar het is iedere keer weer lastig. Zeker vandaag. Het was ontzettend zwaar door het slechte weer.”

Wat leert jullie deze wedstrijd voor volgende week?

“Om eerlijk te zijn niet zo heel veel. De Ronde van Vlaanderen is een totaal andere wedstrijd. Hopelijk zullen de weersomstandigheden wat beter zijn.”