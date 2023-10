donderdag 5 oktober 2023 om 12:47

Wout van Aert hoopt op een sprint in Gran Piemonte, maar is op zijn hoede

Voor de start van Gran Piemonte waren de meeste ogen gericht op Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma is de grote favoriet voor de overwinning, maar rekent zich absoluut nog niet rijk. “Als jongens als Simon Yates en Mikel Landa bergop doortrekken, zal het zwaar worden”, liet hij voor de start weten aan Cycling Pro Net.

Voor Van Aert is Gran Piemonte zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen en tevens een laatste ’test’ richting het WK gravel van komende zondag. De 29-jarige renner – die afgelopen maandag nog de Coppa Bernocchi wist te winnen – maakte voor de start een ontspannen indruk. “Ik heb enkele goede dagen gekend tussen Bernocchi en deze koers en voel me klaar om weer te koersen.”

De kopman van Jumbo-Visma hoopt net als in de Coppa Bernocchi te kunnen sprinten om de zege, maar het parcours van vandaag is toch verraderlijk, met in de laatste zestig kilometer de Colleretto Castelnuovo (7,1 km aan 3,4%), de klim naar Faialllo (5,1 km aan 5,4%), de bijzonder pittige beklimming naar Alpette (4,9 km aan 9%) en de helling naar Prascorsano (4,4 km aan 3,4%) als scherprechters.

Strijden tegen de klimmers?

“In een sprint met een kleine groep maak ik de grootste kans, maar het is wel zaak om onderweg mijn wagonnetje aan te haken, om dan vervolgens te sprinten voor de overwinning. Ik moet echter wel rekening houden met verschillende koersscenario’s.”

Zo kijkt Van Aert ook naar de pure klimmers. “Het is een interessant deelnemersveld, met sprinters maar ook enkele zeer sterke klimmers. Dan denk ik aan Jayco AlUla met Simon Yates en Bahrain Victorious met Mikel Landa en Santiago Buitrago. Die vrees ik wel bergop. We zullen zien wat ze van plan zijn. Als ze bergop doortrekken, zal het wel zwaar worden.”