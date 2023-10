donderdag 5 oktober 2023 om 08:34

Van Aert betreurt vertrek coach Lamberts: “Maar misschien verfrissend om uit comfortzone te stappen”

Woensdag wist Het Laatste Nieuws al te melden dat BORA-hansgrohe bezig is met de komst van Marc Lamberts, die bij Jumbo-Visma al lange tijd de persoonlijke coach is van Primoz Roglic en Wout van Aert. Die laatste heeft het vertrek van zijn landgenoot inmiddels bevestigd. “Dit is het einde van een tijdperk”, vat Van Aert het samen.

Lamberts lijkt met Roglic mee te gaan naar BORA-hansgrohe, al heeft de Duitse formatie voorlopig nog niks gecommuniceerd. Zeker is wel dat Lamberts andere oorden zal opzoeken, en er dus een einde komt aan de twaalfjarige samenwerking met Wout van Aert. “Marc was mijn eerste en enige trainer. Het zal dus op veel manieren anders worden. Persoonlijk vind ik het jammer dat ik moet veranderen”, geeft de renner van Jumbo-Visma aan in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Maar Marc zit ook in mijn hart. Ik wil het beste voor hem, en daarom snap ik dat hij deze kans wil nemen om iets nieuws te gaan doen. Het nieuws dat hij weggaat, heeft me geraakt. We hebben samen te veel meegemaakt om dit een puur professionele relatie te noemen. We gaan zeker contact houden. Ik sluit een tijdperk af. Het was niet mijn vraag om te veranderen, de omstandigheden dwingen me, maar ik moet er positief mee omgaan en geloven in een nieuwe start.”

“Ik hoop en geloof dat ik nog altijd beter kan worden”

Van Aert zal volgend jaar dus gaan samenwerken met een nieuwe trainer, iemand met (waarschijnlijk ook) nieuwe ideeën en nieuwe prikkels. Kan dit ook in iets goeds resulteren? “Hopelijk wel. Ik hoop en geloof dat ik nog altijd beter kan worden. Ik ben 29, dit zijn waarschijnlijk mijn beste jaren. Ik moet op alle details blijven focussen en met al de kennis die deze ploeg heeft, kan ik hopelijk nog een stap zetten. Het kan verfrissend zijn om een keer uit mijn comfortzone te stappen.”

Van Aert mag dan ‘al’ 29 jaar oud zijn, de alleskunner denkt nog altijd dat hij stappen kan zetten als renner. “Het klinkt wellicht raar dat ik die ambitie heb, maar elk jaar wordt iedereen nog beter in het peloton. Als je twee jaar op hetzelfde niveau blijft, dan is het tweede jaar gegarandeerd minder, omdat de rest rond je beter is geworden. Als ik competitief wil blijven, moet ik zelf blijven verbeteren.”

“Hoe dat kan? In de koers reken je in seizoenen, maar elk nieuw seizoen neem je mee wat je in het verleden hebt gedaan. Dat maakt dat je het nieuwe seizoen normaal gezien ingaat met een niveau dat een beetje hoger ligt dan het jaar ervoor. Door al dat trainen is je lichaam net weer iets sterker. En daar bouw je dan weer verder op.”