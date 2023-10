Julian Dubbeld • dinsdag 3 oktober 2023 om 10:30

Voorbeschouwing: Gran Piemonte 2023 – Alle ogen op Wout van Aert?

Gran Piemonte is de laatste wedstrijd waar Wout van Aert aan deelneemt voor het WK gravel in Veneto aankomende zondag. In de regio Piëmont krijgt de Belg van Jumbo-Visma een parcours op maat. Tankt hij na iets meer dan 150 kilometer koers nog wat vertrouwen bij? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Italiaanse najaarsklassiekers behoren tot de oudste wielerwedstrijden op de kalender. Voor de Gran Piemonte is dat niet anders. De wedstrijd bestaat namelijk al sinds 1906. Daarmee is de koers slechts een jaartje jonger dan het monument de Ronde van Lombardije.

In de eerste decennia wonnen bijna alle Italiaanse wielergrootheden de Giro del Piemonte, zoals de koers toen nog heette. Zoek maar: Costante Girardengo, Gino Bartali, Fiorenzo Magni (allen drie keer) en Alfredo Binda (twee keer) waren ooit de beste in deze koers.

Pas vanaf de jaren zestig begonnen de Belgen zich te mengen in de strijd om de overwinning. Willy Bocklant was de eerste in 1964, gevolgd door Eddy Merckx (1972) en Roger De Vlaeminck (1977). Pas in dit millennium zou België nog eens Gran Piemonte winnen, met Nico Mattan (2001), Philippe Gilbert (2009 en 2010) en Jan Bakelants (2015).

De overwinning van Bakelants in 2015 was best speciaal. Nadat een grote vroege vlucht met onder meer Timo Roosen werd ingerekend op zeven kilometer van de streep, leek een massasprint onvermijdelijk. Terwijl de sprinttreinen zich aan het organiseren waren, demarreerde Bakelants. De Oost-Vlaming verraste het peloton en kon standhouden in de gietende regen. Matteo Trentin won de sprint van het peloton en eindigde op slechts vier seconden van Bakelants, die niet kon geloven dat hij had gewonnen. De coureur verkeerde destijds in bloedvorm, want acht dagen later schreef hij ook de Giro dell’Emilia op zijn naam.

Twee Nederlanders slaagden er overigens in om deze koers ooit te winnen: Adrie van der Poel in 1987 en Erik Breukink in 1992.

Laatste tien winnaars Gran Piemonte

2022: Iván Gárcia Cortina

2021: Matthew Walls

2020: George Bennett

2019: Egan Bernal

2018: Sonny Colbrelli

2017: Fabio Aru*

2016: Giacomo Nizzolo

2015: Jan Bakelants

2014: niet verreden wegens financiële problemen

2013: niet verreden wegens financiële problemen

*Aru werd Italiaans kampioen op het parcours van Gran Piemonte, dat hierdoor niet werd georganiseerd op de oorspronkelijke datum.

Laatste editie

Iván García Cortina won vorig jaar de Grand Piemonte. De Spanjaard van Movistar was na een kleine tweehonderd kilometer koers de snelste van een flink uitgedund peloton. Matej Mohoric en Alexis Vuillermoz mochten met de Spanjaard mee het podium op.

Een groot deel van de sprinters was al halverwege koers op achterstand gereden, onder wie Olav Kooij, Kaden Groves, Elia Viviani en Mark Cavendish. Door berenwerk van ploegen als Movistar Intermarché-Wanty-Gobert konden zij in het restant van de wedstrijd niet meer terugkeren, waardoor een klein groepje om de zege mocht sprinten in Beinasco.

Pieter Serry probeerde het in de laatste vijf kilometer nog wel, maar hij werd teruggegrepen. Daarna sprintte García naar zijn eerste zege voor Movistar in bijna twee (!) jaar tijd.

Uitslag Gran Piemonte 2022

1. Iván Gárcia Cortina (Movistar)

2. Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

3. Alexis Vuillermoz (TotalEnergies)

4. Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious)

5. Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost)

Parcours

Het parcours van de Gran Piemonte gaat zoals de naam van de koers doet vermoeden door de Italiaanse regio Piëmont, dat in het noordwesten van het land ligt. Turijn is de grootste stad in de regio, maar ondertussen al even geen start- of finishplaats meer van de Gran Piemonte.

De ronde start dit jaar in Borgofranco d’Ivrea, dat ongeveer zestig kilometer noordelijker ligt dan Turijn. Vergeleken met 2022 is de Gran Piemonte 2023 een stuk uitdagender, al telt de wedstrijd dit jaar ‘slechts’ 152 kilometer. De kans dat deze wedstrijd uitmondt in een massasprint, lijkt niet zo groot.

De openingsfase van de Gran Piemonte is wel nog vlak. In de eerste zestig kilometer van de koers rijdt het peloton voornamelijk in een dal richting Valpanio, waar in noordwestelijke richting wordt afgeslagen richting de kleine Italiaanse gemeente Favria. Hier zal na 152 kilometer koers ook de finish liggen.

Na de eerste passage door Favria na 78 kilometer maakt het peloton een grote lus door de uitdagende heuvels rondom Favria. In totaal moeten er vier beklimmingen worden bedwongen, waarvan een klim zelfs naar een hoogte van bijna 1000 meter gaat.

De eerste heuvel in de finale is de Colleretto Castelnuovo (7,1 km aan 3,4%). Deze klim is meteen de makkelijkste van de dag, al liggen er nog wat steilere stroken van richting de 9 procent in de laatste kilometers. Daarna volgt een korte afdaling van 3,5 kilometer richting Faialllo (5,1 km aan 5,4 procent). Ook deze klim is onregelmatige, met een steil stuk van 14 procent. De klimmers zullen hier waarschijnlijk nog niet van wakker schrikken.

Van de Alpette (4,9 km aan 9 procent) waarschijnlijk wel. Deze klim begint op ongeveer 35 kilometer van de finish. Vermoedelijk zal hier de wedstrijd ontploffen. Met stroken van 17 procent is de Alpette de klim bij uitstek om het verschil te maken. Prascorsano (4,4 km aan 3,4%) vlak daarna kan nog gezien worden als toetje, waarna nog zeventien dalende kilometers richting de meet in Favria volgen.

Donderdag 5 oktober: Borgofranco d’Ivrea – Favria (152 km)

Start: 12.40 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.35 uur

Favorieten

Op de deelnemerslijst van de Gran Piemonte vinden we bijna alle WorldTeams terug. Alleen de Franse WorldTeams, op Cofidis na, geven verstek voor deze wedstrijd. Enkele dagen voor de Ronde van Lombardije lijkt de wedstrijdorganisatie dus te kunnen rekenen op een prima deelnemersveld.

Een van de meest in het oog springende namen is Wout van Aert. De Nederlander van Jumbo-Visma sluit zijn seizoen af in Italië met de Copa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Gran Piemonte en het WK Gravel. De Copa Bernocchi schreef hij maandag nog op zijn naam, dus met de vorm zit het wel snor. Het parcours van Gran Piemonte moet Van Aert in principe goed liggen. Mocht hij gelost worden op Alpette, dan heeft Van Aert nog alle tijd om weer terug te keren. Als er dan gesprint wordt, zal hij ongetwijfeld een van de snelst aanwezige coureurs zijn.

De deelnemerslijst voor Gran Piemonte is op het moment van publiceren nog verre van volledig. Zodra de startlijst compleet is, wordt het favorietendeel verder aangevuld.

Favorieten volgens WielerFlits

Wordt op een later moment toegevoegd.

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het weer voor de Gran Piemonte ziet er voorlopig goed uit. Volgens Weeronline ligt de temperatuur donderdag op zo’n 25 graden en blijft het de gehele dag droog. Van de wind zal het peloton weinig te vrezen hebben. Er waait een matig windje uit het noordwesten (windkracht 2). De wedstrijd wordt live uitgezonden door Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ vanaf 14.50 uur. Eurosport 1 zendt de koers dan ook uit.