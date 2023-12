vrijdag 22 december 2023 om 16:34

Wout van Aert erkent zijn meerdere in Van der Poel: “Blij dat ik ben gefinisht”

Video Het duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de Zilvermeercross beloofde een spektakel te worden tussen de twee kemphanen. Toch bleek de Nederlander vele malen sterker dan de Belg. Van Aert focust zich deze winter niet op het veldrijden en ziet dan ook dat het verschil met Van der Poel groot is. “Ik voelde mij vandaag niet comfortabel in het zand”, aldus Van Aert na zijn tweede plek in Mol.

De tweede plek van Wout van Aert is zeker geen schande voor de renner van Jumbo-Visma, maar aan de meet was het gat met concurrent Van der Poel wel groot. Toch kan de Belg tevreden zijn met zijn cross. “Er zat vandaag niet meer in. Mathieu zette mij snel onder druk en ik maakte een paar foutjes in het zand. Dan is het snel gedaan. Er zat dus gewoon niet meer in”, vertelt een realistische Van Aert.

Het zand bleek Van Aert vandaag ook niet gunstig gezind. Het juiste gevoel op de fiets was er niet. “Ik voelde mij niet comfortabel. Normaal moet je op het zand wat over hebben. Vandaag gingen de zandstroken gewoon wat moeilijker. In de tweede helft van de cross ging het beter. Toen vond ik mijn eigen ritme en werd ik technisch ook beter.”

Uiteindelijk waren er slechts tien mannen die hun fiets over de streep mochten duwen in Mol vandaag. Een bijzonder klein aantal. “Dat lag niet aan mij!”, lacht Van Aert. “Ik ben blij dat ik gewoon gefinisht ben. Het zand liegt niet en de verschillen worden dan snel duidelijk. Het duel kon er vandaag niet zijn. Ik ben ook niet echt teleurgesteld, want ik had er ook geen rekening mee gehouden.”

Ten slotte wordt Van Aert nog gevraagd naar de wijze waarop hij naar de cross kwam vandaag. Op de fiets kwam de ervaren veldrijder vanochtend aan bij het parcours. Niks geks, volgens Van Aert. “Ik zou altijd met fiets komen na een vermoeiende dag met presentatie van de ploeg gisteren. Het heeft dus niks te maken met de andere aanpak deze winter.”