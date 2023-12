vrijdag 22 december 2023 om 15:58

Mathieu van der Poel is een klasse apart en zet Wout van Aert op ruime afstand in eerste duel

Mathieu van der Poel heeft in Mol het eerste gevecht met zijn grote concurrent Wout van Aert gewonnen. De wereldkampioen wist al in de derde ronde een beslissende demarrage te plaatsen, waarna hij zijn voorsprong bleef uitbreiden. Zo toonde hij zich in de Zilvermeercross een klasse apart in het eerste duel met Van Aert, die wel tweede werd. Niels Vandeputte maakte het podium compleet.

Het eerste duel tussen wereldtoppers Wout van Aert en Mathieu van der Poel was er eentje waar we reikhalzend naar uitkeken. De twee kemphanen kwamen elkaar dit seizoen voor het eerste tegen in het zand van de Zilvermeercross. Ook vorig jaar waren de twee overigens aanwezig in Mol. Toen ging de zege naar goede loper Van Aert, maar die heeft al aangegeven dit jaar minder op de cross te focussen dan toen. Wie komt dit jaar bovendrijven?

Van der Poel versus Van Aert

Bij de start in Mol was het dringen in het publiek om een glimp op te vangen van de eerste meters van de twee kemphanen. Het mag geen verrassing zijn dat de beide heren als nummer één en twee het veld ingingen. Waar Van der Poel de eerste meters op kop reed, nam Van Aert op het zand de leiderspositie over. De ploegmaten van Van der Poel – Quinten Hermans en Niels Vandeputte – wisten ook nog aan te haken.

Het duurde echter niet lang, voordat de hoofdrolspelers van vandaag met zijn tweeën overbleven. Op de tweede zandpassage leek Van Aert aan te zetten, maar was het Van der Poel die er hard overheen ging. In één ruk sloeg Van der Poel een gat en vreesde het publiek al voor de vroege demarrage van de wereldkampioen. Van Aert wist de uitval echter te consolideren. Na één ronde kwam het tweetal gebroederlijk over de meet. Slechts op drie tellen kwamen de twee ploegmaten van Van der Poel over de streep.

Van der Poel kiest zijn moment

Het welbekende beeld van een cross, waar Van Aert en Van der Poel aan de start staan, ontvouwde zich in de ronden die volgden. De matadors bleven naar elkaar kijken, terwijl de concurrentie probeerde aan te haken bij de leiders. Dit leek niet meer te gaan lukken, totdat bij het ingaan van ronde drie Quinten Hermans de aansluiting weer wist te vinden. Daarachter waren Toon Vandebosch en Niels Vandeputte nog altijd in de achtervolging.

🚵🇧🇪 | Van der Poel plaatst een aanval en slaat een gat. Beslist de wereldkampioen nu al deze cross? ⚔️⚔️ #cyclocross #Mol ​📺 Veldrijden kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/VANsNM70Zj — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 22, 2023

In ronde twee en ronde drie probeerde Van der Poel wel los te komen van zijn grote concurrent. Op de tweede zandpassage in de Zilvermeercross wist de wereldkampioen in ronde 1 een gat te slaan. In de ronden die volgden probeerden hij op die plek nogmaals een verschil te maken. In ronde drie leverde dit een resultaat op. Van der Poel sloeg een flink gat na een foutje van Van Aert en zette zijn concurrent op ruim vijf seconden.

Voorsprong groeit

Aan het eind van de derde ronde was de voorsprong van de man met het nektapijt al gegroeid tot ruim tien seconden ten opzichte van Wout van Aert. Van der Poel toonde vorige week in Namen al zijn uitmuntende vorm, terwijl Van Aert deze winter geen prioriteit maakt van de veldritkalender. De voorsprong van MVDP groeide naar vijftien seconden, maar de leider kreeg problemen met zijn ketting.

🚵🇧🇪 | Even schrikken. De ketting ligt eraf bij Van der Poel, maar hij lost het probleem snel op. De wereldkampioen behoudt zijn voorsprong op Van Aert. ⚔️⚔️ #cyclocross #Mol ​📺 Veldrijden kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/QJthlgE6CX — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 22, 2023

Van der Poel moest van de fiets en wist de problemen snel te verhelpen. Hierdoor leek de voorsprong van Van der Poel flink te slinken, maar bij de volgende tijdsmeting bleek het tegenovergestelde te zijn gebeurd. De wereldkampioen had juist tijd gewonnen ten opzichte van de concurrentie. De zegetocht van de kopman van Alpecin-Deceuninck leek begonnen.

Strijd om het podium

Intussen lag de strijd om dat ene resterende podiumplekje nog volop open. Quinten Hermans, Niels Vandeputte en Toon Vandebosch hadden elkaar gevonden in deze strijd. In ronde vijf vond Vandebosch de samenwerking welletjes en snelde hij weg bij de mannen van Alpecin-Deceuninck. Enkel Hermans wist zich direct terug te knokken bij de man van Crelan-Corendon.

Dit alles speelde zich een kleine vijftig seconden achter de soevereine leider af, die stoïcijns bleef doortrappen. In de achtervolging liet Niels Vandeputte zich echter niet kennen en wist weer aansluiting te vinden in de strijd om de derde plek. Sterker nog: Vandeputte trok er in ronde acht vandoor. Helaas voor hem kende hij een probleem met de fiets, waardoor zijn uitval enige glans verloor. Toch wist de Belg van Alepcin-Deceuninck weg te rijden bij zijn metgezellen.

Van der Poel wint eerste duel

In de laatste ronden kwam de voorsprong van Mathieu van der Poel geen seconden meer in gevaar. In het 139e duel tussen de twee grote mannen in het veldrijden kwam Mathieu van der Poel boven drijven en wist hij van het begin tot het einde de cross te controleren. In het zand van Mol pakt Mathieu van der Poel zo zijn tweede zege na twee crossen dit seizoen.

Daarachter kwam Wout van Aert wel ‘gewoon’ als tweede over de meet. In de strijd om de derde plek wist Toon Vandebosch het nog spannend te maken. De versnelling van Niels Vandeputte enkele ronden voor het einde bleek echter toch genoeg te zijn. De renner van Alpecin-Deceuninck maakte het feest compleet door de derde plek te pakken.

Top 10 Zilvermeercross in Mol

1 Mathieu van der Poel in 58m29s

2 Wout van Aert +1m16s

3 Niels Vandeputte +2m112

4 Quinten Hermans +2m16s

5 Toon Vandebosch +2m31s

6 Gianni Vermeersch +4m54s

7 Ferdinande +5m19s

8 Sander De Vet +5m29s

9 Jarno Bellens +5m31s

10 Tom Meussen +5m32s