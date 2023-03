Wout van Aert wil met meerdere ploegmaten over de Poggio: “Ik ben goed genoeg”

Wout van Aert is zaterdag een van dé favorieten voor Milaan-San Remo. De renner van Jumbo-Visma won de koers in 2020 en leek in Tirreno-Adriatico over een goede vorm te beschikken. Van Aert ging daar op de ploegvoorstelling verder op in. “Ik ben op dit moment goed genoeg, denk ik.”

“Om aan de start te staan van Milaan-San Remo is altijd een beetje beangstigend, maar het is een van mijn favoriete koersen”, vertelde Van Aert nadat ze hem wezen op de afstand van bijna 300 kilometer. “De koers is de laatste jaren steeds meer ontwikkeld voor aanvallers. Tadej Pogacar is uiteraard een van de favorieten, hij zal zeker en vast aanvallen. Maar waar en wanneer is nog de vraag. Hij zal de koers hard maken. ”

Vorig jaar counterde Van Aert de aanval van Pogacar nog zelf op de Poggio. Gaat hij dat dit jaar anders doen? “Vorig jaar heb ik daar veel kruit mee verschoten, maar eigenlijk had ik het niet anders kunnen aanpakken. Het is de bedoeling dat ik nu nog hulp heb op de Poggio. We moeten met meerdere mannen die klim overleven”, aldus Van Aert.

“Milaan-San Remo wordt vaak in de laatste twee, drie kilometer beslist en dan is het een voordeel om nog een ploegmaat bij je te hebben, iets wat de voorbije jaren nog niet is gelukt. Pogacar is topfavoriet, als je ziet hoe impressionant hij koerste in Parijs-Nice”, sloot de Belgische renner af.

