‘De sleutel naar succes in Milaan-San Remo ligt in handen van Jumbo Visma’

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast blikken Maxim en Youri vooruit op het eerste Italiaanse monument: Milaan-San Remo. De heren bespreken het parcours, de favorieten en zoeken een antwoord op de vraag: wat gaat er gebeuren met de dropper post?

De beelden van de afdaling van Matej Mohoric in de editie van vorig jaar staat op het netvlies van menig koersliefhebber gebrand. Een gootje hier, een muurtje daar; de Sloveense meesterdaler smeet zich als een baksteen in de afdaling en won uiteindelijk op spectaculaire wijze de koers.

Mohoric dankte zijn overwinning niet alleen aan zijn bizarre stuurmanskunsten, maar ook aan een technisch hoogstandje: de zogenaamde dropper post. Deze truc om je zadel tijdens de koers te verlagen is overgewaaid uit het mountainbiken en nu rijst de vraag: wie gaan er zaterdag met zo’n dergelijk zadel starten in La Primavera? Je hoort het hier!

Uiteraard bespreken we ook de topfavorieten voor winst en wegen we de verschillende scenario’s af. Wie klopt Tadej Pogacar? Wat kunnen Wout van Aert en Mathieu van der Poel tegen hem beginnen? En wie verrast de meute, zoals zo vaak in Milaan-San Remo? Verder luister je naar een portret over Per Strand Hagenes en komt ook de opmerkelijke en razendsnelle opkomst van het Nederlands georiënteerde Tudor Pro Cycling aan bod, de ploeg van oud-klassiekerspecialist Fabian Cancellara.

