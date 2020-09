WK wielrennen 2020 in Imola: Programma en uitslagen donderdag 24 september 2020 om 09:00

Deze week gaat wordt in het Italiaanse Imola gestreden om de wereldtitels in het tijdrijden en het wegwielrennen. Vanwege de coronamaatregelen is er alleen maar een WK wielrennen 2020 voor elites, en niet voor de jeugdcategorieën. WielerFlits bundelt in dit overzicht het programma en voegt later de medaillewinnaars per wedstrijd toe.

Donderdag 24 september: WK tijdrijden voor vrouwen (31,7 km)



Start : 14.40 uur (eerste renster)

: 14.40 uur (eerste renster) Finish : 16.33 uur (laatste renster)

: 16.33 uur (laatste renster) Voorbeschouwing

Starttijden

Parcours

Vrijdag 25 september: WK tijdrijden voor mannen (31,7 km)

Start : 14.30 uur (eerste renner)

: 14.30 uur (eerste renner) Finish : 16.35 uur (laatste renner)

: 16.35 uur (laatste renner) Voorbeschouwing

Starttijden

Parcours

Zaterdag 26 september: WK wielrennen voor vrouwen (143 km)

Start : 12.35 uur

: 12.35 uur Finish : tussen 16.30 en 17.00 uur

: tussen 16.30 en 17.00 uur Voorbeschouwing

Parcours

Zondag 27 september: WK wielrennen voor mannen (258,2 km)

Start : 09.40 uur

: 09.40 uur Finish : tussen 16.20 en 17.05 uur

: tussen 16.20 en 17.05 uur Voorbeschouwing volgt nog

Parcours