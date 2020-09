WK 2020: Anna van der Breggen nu ook wereldkampioen op de weg zaterdag 26 september 2020 om 16:59

Twee dagen na haar wereldtitel in het tijdrijden is Anna van der Breggen ook wereldkampioen op de weg geworden. De Nederlandse renster was zaterdag niet te stoppen. Na een solo van meer dan veertig kilometer mocht Van der Breggen op het autocircuit in Imola het zegegebaar maken. Annemiek van Vleuten pakte het zilver, Elisa Longo Borghini het brons.



Met het Nederlandse collectief als topfavoriet werd zaterdag om 12.35 uur het startsein gegeven voor het wereldkampioenschap op de weg in Imola. Een zwaar parcours, met beklimmingen van de Mazzolano en de Cima Gallisterna als scherprechter, bood kansen om er een zware wedstrijd van te maken.

Maar in tegenstelling tot het wereldkampioenschap in Yorkshire een jaar eerder, hielden de Nederlandse vrouwen zaterdag lang hun kruit droog. Het zorgde voor een gezapige openingsfase, waarin alleen de aanval van Valerie Demey het vermelden waard bleek.

Kopgroep met schaduwfavorieten

De Belgische renster van CCC-Liv ging er snel aan voor de moeite, waarna er meer muziek zat in de aanval van Alison Jackson en Grace Brown . Zij kregen uiteindelijk gezelschap van tien andere rensters. Te weten: Amy Pieters, Christine Majerus, Lisa Brennauer, Alice Barnes, Hannah Barnes Katia Ragusa, Juliette Labous, Susanne Andersen, Mavi Garcia en Tayler Wiles.

Het betekende dat bijna alle grote wielerlanden een renster hadden meezitten vooraan. De kopgroep reed hard, hetgeen hen een voorsprong van bijna twee minuten opleverde halverwege koers. Voor Brown en Jackson ging het daarna te hard. Zij moesten hun eerdere inspanningen bekopen.

In het peloton zagen we daarna Denemarken het initiatief nemen voor Cecile Uttrup Ludwig. Met de beklimming van de Mazzolano op komst, hoopten de Deense vrouwen het gat met de kopgroep zo snel mogelijk te dichten. Dat lukte, maar eenmaal op de Mazzolano namen de Nederlandse vrouwen het initatief.

Vos en Van Vleuten lanceren Van der Breggen

We zagen Marianne Vos op kop sleuren, waarna er nog enkele rensters overbleven. Natuurlijk zaten Van der Breggen en Annemiek van Vleuten daarbij, maar ook Uttrup Ludwig en Longo Borghini. Vos haakte daarna af, waarna Van Vleuten haar aanval plaatste. Daarmee kreeg ze de overgebleven concurrenten niet los.

Van der Breggen was de volgende renster in deze drietrapsraket. De Nederlandse renster reed iedereen op een hoopje. Met nog meer dan veertig kilometer te gaan was ze vertrokken. Haar voorsprong liep ondertussen met de kilometer op. Al snel koesterde ze een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton. Achtervolgers Longo Borghini, Uttrup Ludwig en Van Vleuten hadden zich even daarvoor alweer laten inrekenen.

Van der Breggen wereldkampioen, zilver voor Van Vleuten

In het restant van de wedstrijd wist ze haar voorsprong te behouden, waarna ze haar tweede wereldtitel in drie dagen mocht vieren. Achter de nieuwe wereldkampioene ontbrandde er nog een felle strijd om de overige twee medailles. Op de laatste beklimming van de Cima Gallisterna probeerde Longo Borghini het nog een keer. Van Vleuten pinde zich stevig vast in het wiel van de Italiaanse.

Van Vleuten en Longo Borghini zouden uiteindelijk uit handen blijven van een groepje achtervolgers. In een sprint wist Van Vleuten nipt Longo Borghini van zich af te houden, om zo ook de zilveren medaille weg te kapen.