WK 2020: Filippo Ganna vliegt naar wereldtitel tijdrijden, zilver voor Wout van Aert vrijdag 25 september 2020 om 16:31

Filippo Ganna is in ‘zijn’ Italië wereldkampioen tijdrijden bij de mannen geworden. De Italiaanse specialist was na een tijdrit van 31,7 kilometer met start en finish op het circuit van Imola veruit de snelste. Wout van Aert mocht na een ijzersterk tweede deel het zilver in ontvangst nemen. Stefan Küng pakte het brons. Uittredend kampioen Rohan Dennis werd vijfde, Tom Dumoulin bleef ver verwijderd van het podium.

De stevige wind speelde een grote rol in het eerste deel van de tijdrit. Daarin stond de wind voornamelijk tegen, waarna die op de terugweg naar het Formule 1-circuit vol in de rug blies. Waar aanvankelijk geen regen werd verwacht, vielen vroeg in de tijdrit toch de nodige druppels. De eerste serieuze eindtijd was van thuisrijder Edoardo Affini (37.25), die onder meer Luke Durbridge, Maximilian Walscheid, Jos van Emden en Benjamin Thomas achter zich liet.

Thomas zet eerste richttijd neer

Geraint Thomas zette vervolgens een sterke tussentijd neer na 14,9 kilometer, 25 seconden sneller dan Affini. De Brit zette die inspanning door en wist aan de finish 54 seconden onder de tijd van de Italiaan te duiken. Vanaf dat moment was 36.31 de nieuwe richttijd voor de grote favorieten.

Aan het tussenpunt bleek de 18.41 van Thomas niet bestand tegen de topfavorieten. Filippo Ganna vloog in het eerste deel, want hij dook liefst 35 seconden onder de tussentijd van Thomas. Hij zette daarmee ook Küng (vierde aan het tussenpunt), Dumoulin (vijfde), Van Aert (zesde) en Cavagna (zevende) op meer dan 40 seconden na 15 kilometer. De als laatste gestarte Rohan Dennis zette halverwege de tweede tijd neer, op 20 tellen van Ganna.

Geen maat op Ganna, Van Aert sterk in tweede deel

De eerste favoriet die aan de finish onder de tijd van Thomas wist te duiken, was Wout van Aert. De regerend Belgisch kampioen zette 36.20 op de borden. Stefan Küng gaf drie seconden toe op Van Aert. Tom Dumoulin maakte bij het opdraaien van het circuit een fout in een bocht. Hij viel bijna, maar hield zijn fiets knap recht. Daardoor verloor hij wel kostbare tijd. De voormalig wereldkampioen kwam met een eindtijd van 37.08 niet in de buurt van eremetaal.

Op Filippo Ganna stond echter geen maat. Hij dook met 35.54 ruim 26 seconden onder de tijd van Van Aert en zette zich zo in pole position met alleen nog Dennis op komst. De Australiër kon het echter niet bolwerken. Hij strandde op 39 seconden van Ganna en moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Van Aert en Küng mee op het podium

Ganna, regerend wereldkampioen op de individuele achtervolging op de baan, verzekerde zich daardoor van de wereldtitel in eigen land. Hij is de eerste Italiaan die wereldkampioen tijdrijden is. Van Aert luisterde zijn debuut op het WK tijdrijden op met zilver. Kort achter hem pakte Stefan Küng het brons. Geraint Thomas viel net naast het podium.

Voor Victor Campenaerts was de achtste plek weggelegd. De Nederlandse favoriet Tom Dumoulin eindigde uiteindelijk op de tiende plaats, Jos van Emden werd 21ste.