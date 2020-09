WK 2020: Goud voor Van der Breggen in de tijdrit, topfavoriete Dygert crasht donderdag 24 september 2020 om 16:37

Anna van der Breggen is voor de eerste keer in haar carrière wereldkampioene in het tijdrijden geworden. De Nederlandse wist de Zwitserse Marlen Reusser naar het zilver te verwijzen. Ellen van Dijk veroverde een bronzen medaille. Topfavoriete Chloé Dygert kwam op hoge snelheid ten val en moest opgeven.

In deze aangepaste editie van het wereldkampioenschap wielrennen was de tijdrit voor vrouwen de eerste wedstrijd van de WK-week. Met Annemiek van Vleuten (die aankomende zaterdag wel zal deelnemen aan de wegwedstrijd) ontbrak een van de topfavorieten, maar met titelverdedigster Chloé Dygert, Anna van der Breggen en Ellen van Dijk waren er toch drie grote kanshebsters op goud in Imola.

Beloftevolle Norsgaard klokt eerste richttijd

Amber Joseph mocht om 14.40 uur als eerste renster aan de tijdrit beginnen, maar de Barbadaanse wist aan de streep zeker geen kanontijd te realiseren. Het was in het begin vooral uitkijken naar dames als Valeriya Kononenko, Mikayla Harvey en Elizabeth Banks. Deze rensters bleken toch behoorlijk snel aan het eerste tussenpunt na vijftien kilometer.

Banks kwam door na 21:37 en wist voor even de snelste tussentijd te realiseren, maar de Deense Emma Norsgaard wist met 21:21 al snel zestien seconden onder de tijd van Banks te duiken. Norsgaard ging door op haar elan en wist na 31,7 kilometer stoempen de snelste tijd te klokken. De beloftevolle renster van Paule Ka wist te finishen na 41:42 en mocht plaatsnemen in de hotseat.

Spanning aan het eerste tussenpunt

Norsgaard wist op dat moment echter dat de toppers nog moesten finishen met Van Dijk, Van der Breggen en Dygert. Maar eerst was het uitkijken naar de eindtijden van Lauren Stephens (winnares van de Tour de l’Ardèche) en Grace Brown. Beide dames waren bezig aan een uitstekende tijdrit en bleken aan het enige tussenpunt nog een pak sneller dan Norsgaard.

Stephens wist vijftien tellen onder de tussentijd van Norsgaard te duiken, Brown (20:35) bleek nog eens een halve minuut sneller. Die laatste bleek een zeer scherpe richttijd te hebben neergezet na vijftien kilometer. Van Dijk was namelijk één seconde trager en tweevoudig wereldkampioene Amber Neben moest zelfs dertien seconden toegeven op Brown.

Superieure Dygert haalt uit na vijftien kilometer

De verschillen tussen Brown, Van Dijk en Neben waren nog speelbaar, maar er moesten nog enkele tijdrittoppers passeren aan het eerste tussenpunt. Zo was het uitkijken naar de doorkomsttijd van Lisa Brennauer, de wereldkampioene van Ponferrada. De sterke Duitse wist haar semifavorietenstatus waar te maken door zes seconden onder de tijd van Brown te duiken.

De tijd van Brennauer bleek echter niet scherp genoeg, aangezien de Zwitserse Marlen Reusser de lat bijzonder hoog wist te leggen voor Van der Breggen en Dygert, die nog moesten passeren aan het tussenpunt. Reusser klokte 20:02 en was maar liefst 28 seconden sneller dan Brennauer. Van der Breggen (+10 seconden) kwam vervolgens niet aan de tijd van Reusser.

Topfavoriete Dygert valt en haalt de finish niet

En Dygert? Die wist haar concurrenten al na vijftien kilometer op grote achterstand te zetten. De Amerikaanse kwam door na 19:35, was nog eens 27 seconden sneller dan Reusser en leek op weg naar een tweede opeenvolgende wereldtitel. Niet veel later ging het echter gruwelijk mis voor Dygert, die in een korte afdaling de controle over haar fiets verloor en op hoge snelheid over de vangrail vloog.

Dygert, die niet in staat was om nog verder te rijden, was zo in een klap haar wereldtitel kwijt. Nu de Amerikaanse was uitgeschakeld voor de zege, was het uitkijken naar Reusser, Van der Breggen maar ook Van Dijk. Die laatste moest veel tijd toegeven aan het eerste tussenpunt, maar bleek uitstekend te hebben ingedeeld. Brown en Brennauer bleken aan de finish toch langzamer dan Van Dijk.

Van der Breggen rijdt naar de regenboogtrui, brons voor Van Dijk

De wereldkampioene van Firenze mocht even dromen van een nieuwe wereldtitel, maar de sterke Reusser wist stand te houden richting de finish en nog zestien seconden onder de tijd van Van Dijk te duiken. De regenboogtrui ging echter wel ‘gewoon’ naar een Nederlandse, aangezien Van der Breggen wist te finishen na 40:20 en dat bleek dat de winnende tijd. Reusser moest uiteindelijk vijftien tellen toegeven, Van Dijk strandde op een halve minuut.