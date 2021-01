WK veldrijden: Belgische en Nederlandse junioren en beloften krijgen extra startplek

De UCI heeft de quota voor het WK veldrijden in Oostende bepaald. In laatste instantie is een wijziging ingevoerd en die levert zowel de Belgische als de Nederlandse selectie een extra plekje op bij de junioren én beloften. Die waren in eerste instantie benadeeld omdat ze er niet bij waren in de Wereldbeker in Tábor.

Een overzicht van de quota die de UCI heeft bepaald. Let wel, we gaan er in onderstaande quota vanuit dat in Oostende de WK’s voor junioren en beloften wel degelijk doorgaan. Dat is op vandaag nog niet steeds niet honderd procent zeker, maar het ziet er wel goed uit.

Elite mannen

Nederland: 8

Omdat Nederland in de top drie van het landenklassement van de Wereldbeker staat na Hulst, heeft het elite mannenteam recht op zeven renners in Oostende. Aan die selectie wordt uittredend wereldkampioen Mathieu van der Poel toegevoegd.

België: 8 of 9

Ook België, dat het landenklassement leidt, heeft recht op zeven renners, aangevuld met Eli Iserbyt als Europees kampioen. Als Wout van Aert de Wereldbeker wint (daarvoor moet hij in Overijse 1ste of 2de worden), levert dat nog een extra plek op. Stel dat Van der Poel alsnog eindwinnaar wordt in de Wereldbeker, blijft België steken op acht.

Theoretisch kan ook Michael Vanthourenhout nog de Wereldbeker winnen. In dat geval wordt hij de negende man.

Elite vrouwen

Nederland: 9

Nederland leidt het landenklassement in de Wereldbeker. Dat betekent zeven vrouwen in de selectie, aangevuld met wereld- en Europees kampioene Ceylin del Carmen Avarado én Lucinda Brand, eindwinnares van de Wereldbeker. Zeven plus twee is negen.

België: 7

Als nummer drie in het WB-klassement, heeft België op het WK recht op zeven plaatsen. De landen die de nummers vier tot en met zes bezetten, mogen zes atleten afvaardigen. Alle andere landen moeten het doen met maximaal vijf rensters.

U23 mannen en vrouwen

Nederland: 7

In de jeugdcategorieën is maar één Wereldbeker afgewerkt, die in Tábor eind november. Zoals je in onderstaande tabel ziet, staan zowel Nederland als België niét in de top zes. Dat kan ook niet, want vanuit de overheid werd hun deelname verboden door de coronapandemie. Dat zou betekenen dat beide landen maar vijf renners mochten afvaardigen, maar de UCI stelde zich soepel op en maakte daar zes van (zie onderste lijntje in de tabel).

Daar mag bondscoach De Knegt bij de vrouwen Europees kampioene Puck Pieterse en bij de mannen wereld- en Europees kampioen Ryan Kamp aan toevoegen, wat het totaal in beide categorieën op zeven brengt.

België: 6

Ook hier dezelfde regel: 5 renners en rensters per categorie, maar de UCI doet de landen die niet deelnamen in Tábor dus een plekje cadeau. België heeft geen Europese of wereldkampioenen in de beloftencategorie.

Junioren mannen en vrouwen

Nederland & België: 6

Dezelfde regel als bij de beloften en geen extra plekken. Thibau Nys en Shirin van Anrooij werden dan wel juniorenkampioen, maar zij zijn intussen belofte. Alleen Frankrijk, Italië en Tsjechië (top drie Wereldbeker) krijgen een extra plek.