donderdag 1 februari 2024 om 07:00

WK veldrijden 2024 in Tábor: Voorbeschouwing vrouwen – Van Empel tegen haar eigen landgenotes

Nederland boven in het WK veldrijden voor vrouwen, maar meer dan de vorige edities zien we toch vooral één grote favoriete. In het Tsjechische Tábor krijgt de 22-jarige Fem van Empel, net als Mathieu van der Poel, de kans om haar superseizoen te verzilveren met een regenboogtrui, maar kan ze ook met die druk om? WielerFlits blikt vooruit op de mondiale titelstrijd bij de elite vrouwen.

Historie

Laatste winnaars WK veldrijden (vrouwen)

2023: Fem van Empel

2022: Marianne Vos

2021: Lucinda Brand

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Pauline Ferrand-Prévot

2014: Marianne Vos

Vorig jaar

Uitslag WK veldrijden 2023 (vrouwen)

1. Fem van Empel in 54m42s

2. Puck Pieterse op 39s

3. Lucinda Brand op 1m11s

4. Silvia Persico op 1m45s

5. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m46s

Parcours

In crosskringen wordt er al weken gespeculeerd over een WK op sneeuw en ijs. Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout stelde afgelopen week nog dat zulke omstandigheden de kansen van de tegenstanders van Mathieu van der Poel zouden vergroten, daar in het Tsjechische Tábor. Maar wat blijkt, enkele dagen voor de mondiale titelstrijd? In Tsjechië duiken de temperaturen enkel ’s nachts onder het vriespunt, en op winterse neerslag moeten we al helemaal niet rekenen. “Het is deze week in Tábor vaak zo’n vijf à zes graden geweest”, verduidelijkt Jakub Riman, een Tsjechisch WK-deelnemer bij de profs.

Twee weken terug mocht hij tijdens de nationale kampioenschappen, waarin hij door een lekke band op een slecht moment pas twaalfde werd, al eens proeven van de omloop. “Toen was het rondje wél nog bedekt onder een laag ijs, waardoor het in de bochten glad was. Maar dan nog bleef Tábor een omloop waarin elke renner zijn krachten kwijt kan en de beste versie van zichzelf kan zijn.”

“Gezien de veranderende omstandigheden, verwacht ik volgende zondag een snelle cross in Tábor”, vertelt Riman. “Een modderige bedoeling zal het daar niet meer worden. Het wordt een droge omloop. Maar anderzijds: technische passages, zoals de hoge balken vlak voor de lastige klim en korte bochtjes, zullen altijd voor een intervalwedstrijd zorgen. Die balken waren altijd cruciaal in Tábor, maar ik verwacht dat zondag gewoon de beste renner wint.”

Omdat Tábor een klassieker in de cross is, kent menig renner het rondje al als zijn broekzak. Mathieu van der Poel pakte er in 2015 zijn eerste wereldtitel bij de profs en in 2017 zijn eerste Europese titel. Verder vinden we er in het begin van het seizoen vaak een wereldbekermanche terug. “Je kan het parcours van het WK daar voor zo’n tachtig procent mee vergelijken. De enige echte verschillen zijn dat de sector aan de achterkant in andere richting wordt verreden en daar een lusje extra is toegevoegd. Verder zijn er twee extra bruggen aangelegd”, besluit Riman.

Toch verdienen de balken, volgens kenners de meest beruchte passage op het parcours, nog een extra woordje uitleg. Vooral Nederlands renner Pim Ronhaar ziet er gevaar in. “Normaal liggen er Wereldbeker-planken en die zijn prima te springen. Maar ik heb gezien dat er nu andere balken in liggen. Die van een paar jaar geleden en die zijn gewoon een stuk hoger en heel moeilijk te springen.”

“Bovendien loopt die zone daar omhoog. Normaal als het vlak is, behoud je je snelheid wel op de balken. Maar hier moet je veel harder op die balk afkomen om je snelheid tussen de balken te bewaren. En met die Wereldbeker-planken is dat op zich wel te doen. Je kan daar je voorwiel opleggen, omdat het een iets bredere balk is. Maar wat er nu ligt, is gewoon een plank. Dus je mag hem echt niet aanraken, want dan vlieg je over de kop. Kijk de editie van 2015 maar eens terug. Toen is Mathieu van de zeven rondes die ze daar reden vier keer onderuitgegaan op die balken. Dus het is wel een risico.”

Programma en info

Programma zaterdag 3 februari 2024

11.05 uur: Junioren vrouwen

12.35 uur: Beloften mannen

14.35 uur: Elite vrouwen

Locatie

Sport Area Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €15 per stuk via de website van de organisatie.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijsten

Favorieten vrouwen

Het is geen geheim dat het vrouwenveldrijden vooral Nederlands gekleurd is, en dat zie je ook duidelijk terug in het favorietengedeelte van het WK. Enkele van de grootste talenten die niét in Nederland zijn opgegroeid, zoals de Luxemburgse Marie Schreiber, de Britse alleskunner Zoe Bäckstedt en de Tsjechische Kristyna Zemanova, komen dan weer bij de beloften uit, waardoor de dominantie van de Nederlandse vrouwen misschien net dat tikkeltje meer in de verf wordt gezet.

Net als bij de mannen is er in dat Nederlandse kamp een duidelijke topfavoriete. Het zal niemand verbazen dat we daarvoor naar Fem van Empel kijken. De jonge titelverdedigster kwam 19 keer in actie, en op twee – relatieve, want ze werd nooit helemaal weggereden – offdays tijdens haar kerstperiode na, won ze ook elke cross even dominant. In die periode sukkelde ze soms met kleine valpartijtjes, die haar zichtbaar frustreerden. Maar Van Empel is ook verstandig en heeft een goede entourage rond zich, waardoor ze telkens op het juiste moment ging rusten en zo haar vorm uitstekend vasthield.

Van Empel weet na vorig jaar hoe het is om als grote favoriet naar zo’n WK toe te leven. Het boezemt de talentvolle Nederlandse dan ook weinig angst in. “Ik moet deze week gezond blijven en niet veel meer doen. Het is een dag apart en alles moet op z’n plek vallen. Maar ik heb al een supermooi seizoen gereden en kijk enorm uit naar het WK”, zei ze voor onze camera. Dat haar tegenstanders voornamelijk uit eigen land komen, vindt ze niet erg. “Ik denk dat iedereen van de Nederlanders goed met elkaar omgaat. Ik zou het gek vinden als we anders tegen elkaar zouden doen. De sfeer zal er goed inzitten en verwacht dat iedereen elkaar met respect behandelt.”

Even leek het alsof alleskunner Puck Pieterse haar voet rond de jaarwisseling naast Van Empel zou zetten. Pieterse boekte knappe overwinningen in Gavere en in eigen land te Hulst, waardoor ze deze winter de enige renster was die de slokop van een zege kon houden. Pieterse maakte – logisch ook, na een zwaar mountainbikeseizoen – dezelfde verstandige keuzes als Van Empel. Nooit aan overdaad doen, en rustig haar tijd nemen om klaar te zijn richting de kampioenschappen.

Helaas voor Pieterse werd ze recent ziek op trainingsstage in Spanje, juist op het moment dat ze die laatste procentjes aan haar vorm zou moeten bijschaven. Een week voor het WK veldrijden in Tábor is het geen ideale situatie voor Pieterse, die onlangs ook al te maken kreeg met een knieblessure. “Zonde, ik heb nog nooit zo’n lange periode gehad waarin ik kwalitatief minder kon trainen. Ik ga niet per sé met goed gevoel naar het WK, maar ik sta open voor alles”, is ze eerlijk voor onze camera. “Het gaat zoals het gaat. Voor hetzelfde geld heb ik straks een superdag. We gaan het zien, op een kampioenschap kan alles gebeuren.”

Ook Ceylin del Carmen Alvarado, de immer sympathieke vrouw die het Van Empel het lastigst kon maken in de eerste helft van het seizoen, zit momenteel in een sukkelstraatje. Waar Pieterse in Hoogerheide nog achtste werd, moest Alvarado het zelfs slechts doen met een vijftiende plaats, op twee minuten van de winnares. Bij haar is het de rug die toch al enkele weken de kop opsteekt. Jammer, voor de Nederlandse met Dominicaanse roots. Want na haar sterk en vooral constant seizoen, had ze ook op de kampioenschappen wel willen scoren. Alvarado reed immers haar beste seizoen in jaren.

Iemand als de Hongaarse Blanka Vas maakt juist de omgekeerde beweging. Zij begon juist met een achterstand aan de crosswinter, en zette week na week de juiste stapjes vooruit. In die mate zelfs dat ze in Hoogerheide plots mee kon sprinten voor de zege met Van Empel. Onderschat de wereldkampioene bij de beloften op de weg vooral niet. Vas houdt van snelle en technische parcoursen, exact wat we op Tsjechische bodem ook zullen vinden. En de Hongaarse lijkt ons iemand die weet wat pieken is. Eigenlijk moeten we stellen: als in Tábor géén Nederlandse wint, dan zal dat allicht dankzij Vas zijn.

Ook de Italiaanse Sara Casasola rijdt nochtans een straf seizoen, wat haar zelfs een podiumplaats op het Europees kampioenschap opleverde. Verder willen we ook nog de straffe periode van de Belgisch-Limburgse Laura Verdonschot aanstippen. De laatste weken maakt ze plots heel kort de aansluiting bij de top-5, terwijl ze op het BK nog het onderspit moest delven tegen Sanne Cant. Françaises Amandine Fouquenet en Hélène Clauzel zullen eveneens hopen op een mooie notering.

Eén favoriete hebben we dan nog niet genoemd. Lucinda Brand is de vierde grote Nederlandse favoriete in de negenkoppige selectie, die wordt volgemaakt door Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Denise Betsema en Manon Bakker. Brand haalde in veel wedstrijden een gelijkaardig niveau als Pieterse, en gaf haar tijdens het NK in Hoogeveen zelfs lik op stuk. Voor Brand wordt het zaak om op Tsjechische bodem voldoende stukken te vinden waar ze haar power kwijt kan. Al bewees ze met haar wereldtitel in Oostende in 2021 dat ze ook op een omloop die haar op papier minder ligt, kan scoren.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Lucinda Brand

* Ceylin del Carmen Alvarado, Blanka Vas, Sara Casasola

Weer en TV

“De weersverwachting voor Tábor is vrij gunstig”, stelt meteoroloog Matthijs van der Linden aan WielerFlits. “Het blijft de komende dagen droog met in de middag 5-6 graden en in de nachtelijke uren en ochtend enkele graden vorst. Later in de week wordt het zachter met overdag 10 tot 13 graden. De kans op vorst in de nacht neemt dan flink af.”

“Er is meer bewolking en de kans op wat regen stijgt. Op vrijdag lijkt de regen beperkt te blijven tot het noorden van Tsjechië, maar in het weekend kan het ook in de regio van Tábor regenen. Vooralsnog lijkt de hoeveelheid neerslag beperkt te blijven”, verwacht de meteoroloog van Weeronline. “Voor de winter is dit wel een vrij gunstig weerscenario, want gemiddeld is het deze tijd van het jaar in Tábor overdag iets boven nul en vriest het in de nacht 4 graden.”

Televisiekijkers die het spektakel live willen volgen, kunnen zaterdag op verschillende kanalen terecht. Sporza op VRT 1 is al vanaf 10.50 uur van de partij voor de junioren vrouwen en brengt aansluitend ook de mannelijke beloften op het scherm op de tweede zender, Canvas. De online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+ maken dezelfde keuzes. Voor de titelstrijd bij de elite vrouwen verhuist Sporza vanaf 14.00 uur naar VRT1. Eurosport 1 brengt de cross weer vanaf 14.30 uur op het televisiescherm, NOS Online en NPO1 vanaf 14.15 uur.