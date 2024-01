Niels Bastiaens • woensdag 31 januari 2024 om 07:00 woensdag 31 januari 2024 om 07:00

WK veldrijden 2024 in Tábor: Voorbeschouwing mannen – Nog nooit was de topfavoriet zo duidelijk

Normaliter is het WK veldrijden de cross waar we het meest van de hele winter naar uitkijken. Maar de spanning zou deze keer weleens van korte duur kunnen zijn. Nooit was Mathieu van der Poel dominanter als afgelopen winter, en in het Tsjechische Tábor moet hij die crossmaanden gewoon bekronen met een zesde wereldtitel. Volgens de Nederlander zelf zou het de cirkel rondmaken, want Van der Poel won in 2015 zijn eerste wereldtitel ook al in Tábor. WielerFlits blikt vooruit op de mondiale titelstrijd bij de elite mannen.

Historie

Laatste tien winnaars WK veldrijden (mannen)

2023: Mathieu van der Poel

2022: Tom Pidcock

2021: Mathieu van der Poel

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Wout van Aert

2017: Wout van Aert

2016: Wout van Aert

2015: Mathieu van der Poel

2014: Zdeněk Štybar

Vorig jaar

Uitslag WK veldrijden 2023 (mannen)

1. Mathieu van der Poel in 1u07m20s

2. Wout van Aert in z.t.

3. Eli Iserbyt op 12s

4. Lars van der Haar op 13s

5. Michael Vanthourenhout op 46s

Parcours

In crosskringen wordt er al weken gespeculeerd over een WK op sneeuw en ijs. Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout stelde afgelopen week nog dat zulke omstandigheden de kansen van de tegenstanders van Mathieu van der Poel zouden vergroten, daar in het Tsjechische Tábor. Maar wat blijkt, enkele dagen voor de mondiale titelstrijd? In Tsjechië duiken de temperaturen enkel ’s nachts onder het vriespunt, en op winterse neerslag moeten we al helemaal niet rekenen. “Het is deze week in Tábor vaak zo’n vijf à zes graden geweest”, verduidelijkt Jakub Riman, een Tsjechisch WK-deelnemer bij de profs.

Twee weken terug mocht hij tijdens de nationale kampioenschappen, waarin hij door een lekke band op een slecht moment pas twaalfde werd, al eens proeven van de omloop. “Toen was het rondje wél nog bedekt onder een laag ijs, waardoor het in de bochten glad was. Maar dan nog bleef Tábor een omloop waarin elke renner zijn krachten kwijt kan en de beste versie van zichzelf kan zijn.”

“Gezien de veranderende omstandigheden, verwacht ik volgende zondag een snelle cross in Tábor”, vertelt Riman. “Een modderige bedoeling zal het daar niet meer worden. Het wordt een droge omloop. Maar anderzijds: technische passages, zoals de hoge balken vlak voor de lastige klim en korte bochtjes, zullen altijd voor een intervalwedstrijd zorgen. Die balken waren altijd cruciaal in Tábor, maar ik verwacht dat zondag gewoon de beste renner wint.”

Omdat Tábor een klassieker in de cross is, kent menig renner kent het rondje al als zijn broekzak. Mathieu van der Poel pakte er in 2015 zijn eerste wereldtitel bij de profs, en in 2017 zijn eerste Europese titel. Verder vinden we er in het begin van het seizoen vaak een Wereldbekermanche terug. “Je kan het parcours van het WK daar voor zo’n tachtig procent mee vergelijken. De enige echte verschillen zijn dat de sector aan de achterkant in andere richting wordt verreden en daar een lusje extra is toegevoegd. Verder zijn er twee extra bruggen aangelegd”, besluit Riman.

Toch verdienen de balken, volgens kenners de meest beruchte passage op het parcours, nog een extra woordje uitleg. Vooral Nederlands renner Pim Ronhaar ziet er gevaar in. “Normaal liggen er Wereldbeker-planken, en die zijn prima te springen. Maar ik heb gezien dat er nu andere balken in liggen. Die van een paar jaar geleden, en die zijn gewoon een stuk hoger en heel moeilijk te springen.”

“Bovendien loopt die zone daar omhoog. Normaal als het vlak is, dan behoud je je snelheid wel op de balken. Maar hier moet je veel harder op die balk afkomen om je snelheid tussen de balken te bewaren. En met die Wereldbeker-planken is dat op zich wel te doen. Je kan daar je voorwiel opleggen, omdat het een iets bredere balk is. Maar wat er nu ligt, is gewoon een plank. Dus je mag hem echt niet aanraken, want dan vlieg je over de kop. Kijk de editie van 2015 maar eens terug. Toen is Mathieu van de zeven rondes die ze daar reden vier keer onderuitgegaan op die balken. Dus het is wel een risico.”

Programma en info

Programma zondag 4 februari 2024

11.05 uur: Junioren mannen

12.35 uur: Beloften vrouwen

14.35 uur: Elite mannen

Locatie

Sport Area Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €23 per stuk via de website van de organisatie.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijsten

Favorieten mannen

Ondanks de status van mondiale titelstrijd, belooft het zondag – naar goede gewoonte – een ouderwetste strijd België-Nederland te worden op Tsjechische bodem. In totaal mogen zo’n 52 renners uit 18 landen zich opmaken voor het WK bij de mannelijks profrenners, maar België en Nederlands zijn met voorsprong het sterkst gestoffeerd. Nederland komt – na de veelbesproken toevoeging van Mees Hendrikx – met zeven aan de start, haar zuiderburen zelfs met negen.

De grote favoriet? Daar moeten we geen doekjes om winden. Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout stelde op voorhand al dat iedereen in Tábor voor de tweede plaats zal rijden, en daar kun je hem moeilijk ongelijk in geven, gezien de dominantie die titelverdediger Mathieu van der Poel aan de dag legde. Hij heeft er dan ook een buitengewoon indrukwekkende crosswinter opzitten, waardoor we hem met recht en reden als dé topfavoriet mogen bestempelen.

Van der Poel ontnam zijn tegenstanders al na een drietal minuten de hoop, in zijn allereerste cross in Herentals. Eén Skiberg had hij nodig om de rest uit het wiel te rijden en een uur lang simpelweg een hoger basistempo dan al de rest te ontwikkelen. Een beeld wat zich tijdens de hele kerstperiode zou doorzetten. Soms wachtte Van der Poel weleens tot halfkoers om zelfs Wout van Aert los te gooien, maar we kunnen niet zeggen dat het ooit echt spannend werd. Al veranderden de laatste drie confrontaties het beeld nog enigszins.

De snelle parcoursen van Benidorm, Hamme en Hoogerheide maakten het Van der Poel iets lastiger om de rest los te gooien. In Benidorm plakte Van Aert zelfs aan zijn wiel tot de bewuste valpartij van de wereldkampioen, en op de omloop die door zijn vader is uitgetekend duurde het tot het ingaan van de slotronde vooraleer Thibau Nys brak. De kanttekening die we daarbij moeten plaatsen, is dat Van der Poel voorafgaand aan die crossen steeds een zware trainingsweek inlaste en nooit écht fris aan de start stond. Dat zal hij in Tsjechië wellicht wel doen, waardoor we de beste Van der Poel zouden moeten zien.

Wie in het Belgische kamp moet in staat worden geacht om Van der Poel te volgen? Dan denken we in de eerste plaats aan de beste balkenspringers, gezien die passage door kenners als de beslissende wordt geacht. Thibau Nys heeft allicht de beste balkentechniek van het hele peloton, net als de Europese kampioen Michael Vanthourenhout. Bovendien koppelt Nys daar ook een flinke dosis explosiviteit aan, waardoor je hem niet gemakkelijk los zal rijden op een snelle omloop. Maar dan mag hij zich niet – zoals toen Van der Poel zijn beslissende aanval plaatste in Hoogerheide – laten wegdrummen. Nys lijkt bovendien net op tijd opnieuw zijn benen van de eerste crossmaanden terug te hebben gevonden. Vanthourenhout is dan weer een kampioenschapsrenner pur sang, die altijd net iets meer kan op die ene dag.

De twee zijn echter ook geen zekerheidjes. Zowel Vanthourenhout als Nys wisselen topdagen af met dagen waarop ze hun beste benen niet vinden. Dan is iemand als Eli Iserbyt een pak regelmatiger. Hij heeft zijn trui al binnen, waardoor hij met een gerust gemoed naar de mondiale titelstrijd toe kan leven. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we niet meer de Iserbyt van in het begin van het seizoen bezig zien, maar dat is natuurlijk niet onlogisch. De West-Vlaming wilde vooral de klassementen binnenhalen en stak daar veel energie in.

De Belgische ploeg wordt aangevuld met Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Joran Wyseure, Toon Vandebosch, Jens Adams en Witse Meeussen. Die eerste drie leunen op een goede dag dicht tegen het podium, of toch zeker de top-5 aan. Zeker Wyseure moeten we zonder meer tot een van de revelaties van het seizoen rekenen. De 23-jarige crosser was op het BK in Meulebeke zelfs de runner-up na Iserbyt.

Nederlanders Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar zijn twee namen die we vorig jaar nog niet bij de dichte favorieten voor het WK plaatsten, maar op één jaar tijd hebben de twee renners van Baloise Trek Lions zich wel helemaal tot de veldrittop geknokt. Nieuwenhuis zit in hetzelfde schuitje als Iserbyt: hij heeft zijn trui al binnen. Maar de kersverse nationale kampioen lijkt nog niet uitgeblust. Bovendien heeft hij dankzij zijn verleden op de weg een van de grootste motoren van het hele crosspeloton. Ronhaar stond in Hoogerheide samen met hem op het podium, en zal dat maar wat graag willen overdoen in Tábor, maar dan zal alles moeten meezitten. Want een volledig Nederlands podium, dat wil natuurlijk het liefst geen enkele Belg laten gebeuren.

Mocht één van hen niet thuisgeven, dan beschikken de oranjehemden ook nog over Lars van der Haar. Met zijn 32 lentes is hij de meest ervaren topper aan de start, en ook degene die weleens de grootste last zou kunnen ondervinden van de balken. Van der Haar springt immers niet graag, en zeker niet wanneer de balken zo hoog liggen. Toch ligt Tábor, waar hij in de Wereldbeker meermaals won, hem wel. En dus kan hij op een goede dag ook aanspraak maken op het podium.

En de andere landen? Die zullen zich moeten beperken tot een bijrol. Al moeten we toegeven dat Fransman Clement Venturini, de Zwitsers Timon Rüegg en Kevin Kuhn en Spanjaard Felipe Orts net achter de toppers niet slecht voor de dag kwamen in Hoogerheide. Een plaats in de top-10 moet ook in Tábor het doel zijn, net als voor Brit Cameron Mason, die de laatste weken helaas wat wegzakte. En de Tsjechen zelf? Die zullen wel hopen op een stunt van hun favoriet: de afscheidnemende Zdenek Stybar. Maar nationaal kampioen Michael Boros en Adam Toupalik zijn een meer beredeneerde gok voor een mooi resultaat.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Thibau Nys, Michael Vanthourenhout

* Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar, Eli Iserbyt

Weer en TV

“De weersverwachting voor Tábor is vrij gunstig”, stelt meteoroloog Matthijs van der Linden aan WielerFlits. “Het blijft de komende dagen droog met in de middag 5-6 graden en in de nachtelijke uren en ochtend enkele graden vorst. Later in de week wordt het zachter met overdag 10 tot 13 graden. De kans op vorst in de nacht neemt dan flink af.”

“Er is meer bewolking en de kans op wat regen stijgt. Op vrijdag lijkt de regen beperkt te blijven tot het noorden van Tsjechië, maar in het weekend kan het ook in de regio van Tábor regenen. Vooralsnog lijkt de hoeveelheid neerslag beperkt te blijven”, verwacht de meteoroloog van Weeronline. “Voor de winter is dit wel een vrij gunstig weerscenario, want gemiddeld is het deze tijd van het jaar in Tábor overdag iets boven nul en vriest het in de nacht 4 graden.”

Televisiekijkers die het spektakel live willen volgen, kunnen zondag op verschillende kanalen terecht. Sporza op Canvas is al vanaf 10.50 uur van de partij voor de junioren mannen, en brengt aansluitend ook de vrouwelijke beloften op het scherm. De online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+ maken dezelfde keuzes. Voor de titelstrijd bij de elite mannen verhuist Sporza vanaf 13.30 uur naar VRT1. Eurosport 1 brengt de cross dan weer vanaf 14.15 uur op het televisiescherm, net als NOS Online en NPO1.