vrijdag 2 februari 2024 om 09:49

Zieke Blanka Kata Vas mist WK veldrijden: “Starten is geen optie”

Het WK veldrijden bij de vrouwen is een kanshebber op een medaille kwijtgeraakt, want Blanka Kata Vas doet niet mee. Haar ploeg SD Worx-Protime meldt dat de Hongaarse ziek is geworden en al enkele dagen met een virale infectie in bed ligt. “Starten is geen optie”, aldus ploegleider Lars Boom.

“Het is heel erg balen dat Blanka niet kan starten op het WK”, gaat Boom verder. “Nadat zij al een deel van de veldritwinter had gemist door een sleutelbeenbreuk, kwam ze juist net in vorm voor een goede prestatie op het wereldkampioenschap. Alleen heeft Blanka de laatste dagen ziek in bed gelegen.”

De 22-jarige Vas werd in de laatste manches in de Wereldbeker knap vijfde (Benidorm) en zelfs tweede (Hoogerheide). Haar vorm was duidelijk groeiende en er werd vooral naar haar gekeken om de Nederlandse topfavorieten uit te dagen. “Het is heel jammer dat ze haar kansen niet kan pakken in Tábor”, zegt Boom. “Want ze vond hier een parcours dat haar goed zou liggen. Maar starten is geen optie, rust en herstel krijgen nu voorrang.”

Grote ambities

Zelf keek Vas na Hoogerheide heel erg uit naar het WK. “Mijn topvorm komt eraan. Net op tijd en daar ben ik heel blij mee”, vertelde ze daar. “Ik moet het juiste moment afwachten om ze (de Nederlandse vrouwen, red.) te kunnen verslaan, maar het is heel belangrijk. Het WK is altijd een groot doel voor mij. Daar wil ik altijd goed zijn. Hopelijk heb ik geluk en kan ik meedoen om het podium.”