maandag 29 januari 2024 om 11:30

Het WK veldrijden voor vrouwen is nog geen kwarteeuw oud

De Internationale Wielerunie vond het eigenlijk maar niks, dat veldrijden voor vrouwen. Al jaren dartelden er paardenstaarten (en een keur aan andere haardrachten) door crossweides en zelfs in de veel jongere mountainbikesport werden al WK’s verreden, maar ze wilden er niet aan. Het zou er niet uitzien, het niveau is veel te laag en ach, wat moeten die vrouwen nu in die modder? Stel je voor…

Tijdens de jaren ’90 werd er enkele malen gepoogd een mondiale titelstrijd op touw te zetten, maar dat kwam er telkens niet van. Er was sprake van een soort koppel-WK waarin vrouwen samen met veteranen moesten rijden; het is maar goed dat deze koortsdroom er nooit is gekomen. Crosslegendes als Daphny van den Brand en Hanka Kupfernagel legden zich gelukkig niet neer bij de situatie. Ze ronselden een heel peloton vrouwen van over de hele wereld (een internationaal deelnemersveld was ook een vereiste van de UCI) en uiteindelijk gingen ze in Aigle dan toch overstag. Hup, het veld in.

Een halve eeuw na het eerste WK voor mannen was Sint-Michielsgestel in 2000 het decor voor het allereerste officiële WK voor vrouwen, met de Duitse Hanka Kupfernagel als overtuigende winnares. Inmiddels zijn we een flinke tijd verder en we kunnen wel stellen dat het ongelijk van de UCI bewezen is. En dat allemaal met dank aan die eerste mondiale titelstrijd in Sint-Michielsgestel en het feit dat een heel aantal zich niet bij de gevestigde orde wilden neerleggen.

Maar nog even terug naar de al verreden wereldkampioenschappen. Wie in de goed gevulde prijzenkast van Kupfernagel kijkt, zal liefst vier regenboogtruien zien hangen. Daarmee is ze niet eens recordhoudster, want de teller van Marianne Vos staat op acht. Zij pakte in 2006 al op 19-jarige leeftijd de titel door Kupfernagel in een sprint te verslaan. Van 2009 tot en met 2014 mocht ze ook al juichen na een mondiaal crosskampioenschap, net als in 2022.

In de ‘eeuwige ranglijst’ zien we de Belgische Sanne Cant dankzij drie opeenvolgende titels op de derde plek staan. De enige die verder nog vaker dan een keer wereldkampioen werd is Laurence Leboucher.

Laatste winnaars WK veldrijden voor elite vrouwen

2023: Fem van Empel

2022: Marianne Vos

2021: Lucinda Brand

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Pauline Ferrand-Prévot

2014: Marianne Vos

Het WK veldrijden voor vrouwen eliterensters staat in veldritseizoen 2023-2024 gepland op zaterdag 3 februari 2024.