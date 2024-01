Niels Bastiaens • zondag 28 januari 2024 om 12:27 zondag 28 januari 2024 om 12:27

Fem van Empel en Lucinda Brand verwachten goede sfeer in Nederlands kamp voor WK veldrijden

Video Een WK veldrijden is altijd een vreemde wedstrijd. Doorheen het jaar zijn topfavorieten Fem van Empel, Lucinda Brand en Puck Pieterse concurrenten van elkaar, maar tijdens de mondiale titelstrijd vertegenwoordigen ze allemaal de Nederlandse nationale ploeg. Toch verwachten ze daarbij geen problemen, zo vertellen ze in Hamme aan WielerFlits.

In de voorlaatste confrontatie zette uittredend wereldkampioene Fem van Empel nog eens de puntjes op de i. “Ik ging vroeg alleen, omdat het goed was om mijn eigen lijnen te rijden. Aan het WK in Tábor heb ik nog niet te veel gedacht. Natuurlijk ben je er al heel het seizoen mee bezig, maar ik wilde me eerst op dit weekend focussen. Het WK is pas iets voor volgende week”, blijft ze rustig.

Met Van Empels voorbereiding zat het wel snor. “Ik heb in Spanje gewoon goed mijn trainingen kunnen uitvoeren. Het was leuk met de meiden van de ploeg op stage. Volgende week moet ik gewoon gezond blijven en niet te veel meer doen. Het is een dag apart en alles moet op z’n plek vallen. Maar ik heb al een supermooi seizoen gereden en kijk enorm uit naar het WK.”

Al lijkt die Nederlandse selectie vol kanshebbers op podiumplaatsen wel een gekke gewaarwording. Wat verwacht Van Empel van die paar dagen samen met de ploeg op hotel? “Ik denk dat iedereen van de Nederlanders goed met elkaar omgaat. Ik zou het gek vinden als we anders tegen elkaar zouden doen. De sfeer zal er goed inzitten en verwacht dat iedereen elkaar met respect behandelt.”

Brand: “Fem is te kloppen”

Dat ziet Nederlands kampioene Lucinda Brand hetzelfde. “We vliegen pas donderdag, dus de tijd die we samen doorbrengen valt wel mee. We zijn allemaal professioneel genoeg en willen de strijd op de fiets voeren en niet ernaast. Eerder dit jaar hebben we al gezien dat Fem te kloppen is. Ik wil dus vooral mijn eigen ding doen, van eigen kracht uitgaan en niet hopen op haar zwaktes.”