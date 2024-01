zondag 28 januari 2024 om 15:47

Puck Pieterse werd ziek op stage: “Ga nu niet per se met goed gevoel naar het WK”

Video Puck Pieterse is afgelopen week ziek geworden en kende daarom een mindere dag tijdens de Wereldbeker Hoogerheide, al was haar start wel goed. “Maar ik zakte er doorheen en wilde daarna niets forceren. Ik besloot mijn eigen koers te rijden en er zat geen versnelling meer op, helaas”, vertelde ze na afloop onder meer aan WielerFlits.

“Ik ben woensdag op stage ziek geworden en twee dagen ziek geweest”, verklaart Pieterse. Toch ging ze in Hoogerheide van star. “Ik wilde het aankijken hoe het aanvoelde. Ik kon wel weer eten en wilde het proberen. Ik kom er ook echt overheen. Bij de start ging het wel goed, maar je kan je niet verstoppen en dan zak je er een beetje doorheen. Ik wilde daarna niets forceren en mijn eigen koers rijden. Er zat geen versnelling meer op, helaas.”

Uiteindelijk werd Pieterse slechts achtste, op ruim een minuut van winnares Fem van Empel. “Als je ziek bent moet je niet rijden, zeg ik normaal, maar het ging prima en ik heb de laatste dagen veel uitgerust”, aldus de kopvrouw van Fenix-Deceuninck.

Een week voor het WK veldrijden in Tábor is het geen ideale situatie voor Pieterse, die onlangs ook al te maken kreeg met een knieblessure. “Zonde, ik heb eigenlijk nooit zo’n lange periode gehad waarin ik kwalitatief minder kon trainen. Ik ga niet per se met goed gevoel naar het WK, maar ik sta open voor alles”, is ze eerlijk in gesprek met WielerFlits. “Het gaat zoals het gaat. Voor hetzelfde geld heb ik straks een superdag. We gaan het zien. Zeker op een kampioenschap kan alles gebeuren.”

Het parcours in Tsjechië moet haar nochtans liggen. “Ik heb nooit slecht gereden in Tábor. Het is een heel vette ronde, met snelheid, techniek en wat klimmen. Dat is een ronde die mij ligt.”