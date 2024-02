Zeger Schaeken • donderdag 1 februari 2024 om 07:30 donderdag 1 februari 2024 om 07:30

WK veldrijden 2024 in Tábor: Voorbeschouwing beloften mannen en vrouwen – Tweemaal open strijd

Dit weekend strijden ook de beloften in Tábor om de gouden medailles. In tegenstelling tot de wedstrijden bij de elites, wordt er in de U23-categorieën meer spanning verwacht. Wie zet zich op de erelijst vol met ronkende namen? WielerFlits blikt vooruit op de mondiale titelstrijd bij de elite mannen.

Historie

Laatste winnaars WK beloften

Mannen

2023: Thibau Nys

2022: Joran Wyseure

2021: Pim Ronhaar

2020: Ryan Kamp

2019: Tom Pidcock

2018: Eli Iserbyt

2017: Joris Nieuwenhuis

2016: Eli Iserbyt

2015: Michael Vanthourenhout

2014: Wout van Aert

Vrouwen

2023: Shirin van Anrooij

2022: Puck Pieterse

2021: Fem van Empel

2020: Marion Norbert Riberolle

2019: Inge van der Heijden

2018: Evie Richards

2017: Annemarie Worst

2016: Evie Richards (eerste editie voor U23-vrouwen)

Vorig jaar

Uitslag beloften mannen – WK veldrijden in Hoogerheide

1. Thibau Nys in 50m42s

2. Tibor Del Grosso op 4s

3. Witse Meeussen op 4s

4. Joran Wyseure op 5s

5. Jente Michels op 59s

Uitslag beloften vrouwen – WK veldrijden in Hoogerheide

1. Shirin van Anrooij in 45m53s

2. Zoe Bäckstedt op 33s

3. Kristyna Zemanová op 1m32s

4. Amandine Fouquenet op 1m53s

5. Marie Schreiber op 2m5s

Parcours

In crosskringen wordt er al weken gespeculeerd over een WK op sneeuw en ijs. Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout stelde afgelopen week nog dat zulke omstandigheden de kansen van de tegenstanders van Mathieu van der Poel zouden vergroten, daar in het Tsjechische Tábor. Maar wat blijkt, enkele dagen voor de mondiale titelstrijd? In Tsjechië duiken de temperaturen enkel ’s nachts onder het vriespunt, en op winterse neerslag moeten we al helemaal niet rekenen. “Het is deze week in Tábor vaak zo’n vijf à zes graden geweest”, verduidelijkt Jakub Riman, een Tsjechisch WK-deelnemer bij de profs.

Twee weken terug mocht hij tijdens de nationale kampioenschappen, waarin hij door een lekke band op een slecht moment pas twaalfde werd, al eens proeven van de omloop. “Toen was het rondje wél nog bedekt onder een laag ijs, waardoor het in de bochten glad was. Maar dan nog bleef Tábor een omloop waarin elke renner zijn krachten kwijt kan en de beste versie van zichzelf kan zijn.”

“Gezien de veranderende omstandigheden, verwacht ik volgende zondag een snelle cross in Tábor”, vertelt Riman. “Een modderige bedoeling zal het daar niet meer worden. Het wordt een droge omloop. Maar anderzijds: technische passages, zoals de hoge balken vlak voor de lastige klim en korte bochtjes, zullen altijd voor een intervalwedstrijd zorgen. Die balken waren altijd cruciaal in Tábor, maar ik verwacht dat zondag gewoon de beste renner wint.”

Omdat Tábor een klassieker in de cross is, kent menig renner het rondje al als zijn broekzak. Mathieu van der Poel pakte er in 2015 zijn eerste wereldtitel bij de profs en in 2017 zijn eerste Europese titel. Verder vinden we er in het begin van het seizoen vaak een wereldbekermanche terug. “Je kan het parcours van het WK daar voor zo’n tachtig procent mee vergelijken. De enige echte verschillen zijn dat de sector aan de achterkant in andere richting wordt verreden en daar een lusje extra is toegevoegd. Verder zijn er twee extra bruggen aangelegd”, besluit Riman.

Toch verdienen de balken, volgens kenners de meest beruchte passage op het parcours, nog een extra woordje uitleg. Vooral Nederlands renner Pim Ronhaar ziet er gevaar in. “Normaal liggen er Wereldbeker-planken en die zijn prima te springen. Maar ik heb gezien dat er nu andere balken in liggen. Die van een paar jaar geleden en die zijn gewoon een stuk hoger en heel moeilijk te springen.”

“Bovendien loopt die zone daar omhoog. Normaal als het vlak is, behoud je je snelheid wel op de balken. Maar hier moet je veel harder op die balk afkomen om je snelheid tussen de balken te bewaren. En met die Wereldbeker-planken is dat op zich wel te doen. Je kan daar je voorwiel opleggen, omdat het een iets bredere balk is. Maar wat er nu ligt, is gewoon een plank. Dus je mag hem echt niet aanraken, want dan vlieg je over de kop. Kijk de editie van 2015 maar eens terug. Toen is Mathieu van de zeven rondes die ze daar reden vier keer onderuitgegaan op die balken. Dus het is wel een risico.”

Programma en info

Locatie

Sport Area Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor

Publieksinformatie

Tickets zijn verkrijgbaar via internet en aan het loket bij het parcours. In de online shop kost een ticket voor alle drie de dagen €38. Voor de vrijdag (€4), zaterdag (€15) en zondag (€23) zijn ook losse tickets te koop. Kinderen kleiner dan 1,30 meter mogen gratis naar binnen.

Praktische info

Deelnemerslijsten

Favorieten mannen

Tibor Del Grosso is de te kloppen man bij de beloften mannen. De 21-jarige renner van Alpecin-Deceuninck won het wereldbekerklassement door vier van de vijf wedstrijden te winnen. Ook in de laatste wereldbekermanche in Hoogerheide was de Nederlandse kampioen oppermachtig. “Toch vind ik die eindzege niet de kroon op mijn belofteperiode. Dat zal van volgende week op het WK afhangen”, vertelde hij na afloop aan WielerFlits.

Del Grosso heeft het voordeel dat hij technisch zeer sterk is. Dat is in Tábor, met de balken in het achterhoofd, een grote troef. Hij wilde er zelf wel nog niet te veel conclusies aan verbinden. “Die balken geven me misschien wel vertrouwen, maar al mijn concurrenten springen in principe wel prima over de balken. We gaan zien hoeveel dat zal uitmaken.”

De grootste concurrenten van Del Grosso komen uit het Belgische kamp. Dan hebben we het in eerste plaats over Emiel Verstrynge. De Belgische kampioen en de nummer twee van het Europees kampioenschap in Pontchâteau krijgt ook een parcours voorgeschoteld dat hem moet liggen. In Hoogerheide gaf Verstrynge op, maar na afloop gaf hij aan dat hij gewoon een slechte dag had. Aanstaande zaterdag zal de jonge Belg dus gewoon in orde zijn. Verstrynge zal overigens zijn vermogen zeker kwijt kunnen in Tábor.

Jente Michels is de andere grote uitdager van Del Grosso. Michels, die net zoals Del Grosso uitkomt voor Alpecin-Deceuninck, heeft al een (internationale) trui gewonnen dit seizoen en kan dus op een andere manier naar het WK toeleven. Zelf vertelde hij dat hij denkt dat Del Grosso een op een te sterk is en dat hij dus een blok gaat moeten vormen met landgenoot Verstrynge. “Ik denk dat we als in een blok rijden, hij zeker te kloppen is. Vorige week hebben Emiel en ik hem al geklopt in Benidorm. Het is dus mogelijk, maar we zullen wel echt als blok tegen hem moeten rijden.”

Na de drie genoemde namen is er een klein niveauverschil naar de rest van het deelnemersveld, al zit Rémi Lelandais er wel niet te ver vanaf. De Franse hoop op een medaille heeft er een prima campagne in de Wereldbeker opzitten met twee tweede plaatsen en was ook de nummer drie op het EK in eigen land. De coureur van Arkéa-Samsic mag dus hopen op een medaille, maar zal goed voor de dag moeten komen.

Vervolgens komen we terecht bij een grote groep renners. We hebben het dan over onder meer Belgen Ward Huybs en Aaron Dockx. Huybs werd derde op het BK en toonde zich een aantal keren bij de profs, Dockx werd dan weer verrassend derde in de Wereldbeker in Benidorm. Zij kunnen met andere woorden dromen van een medaille, maar dat zou toch een kleine verrassing zijn. Hetzelfde geldt voor Léo Bisiaux, die vorig jaar wereldkampioen werd bij de junioren. Bisiaux is een groot talent en zou zomaar kunnen verrassen.

Tot slot noemen we ook nog Nederlanders David Haverdings en Danny van Lierop, Belgen Yorben Lauryssen, Yordi Corsus en Victor Van De Putte, Amerikaan Andrew Strohmeyer en Fransman Nathan Bommenel. Van deze namen is Haverdings de renner die het beste zou moeten kunnen presteren.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Tibor Del Grosso

** Emiel Verstrynge, Jente Michels

* Rémi Lelandais, Ward Huybs, Aaron Dockx

Deelnemerslijsten

Favorieten vrouwen

Het WK voor beloften vrouwen zou wel eens een van de spannendste wedstrijden van het hele weekend kunnen worden. Er is niet meteen een grote favoriete, al neigen we wel naar Zoe Bäckstedt. De Britse is het grootste talent dat er rondrijdt bij de vrouwen en krijgt in Tábor een parcours waar ze haar power van het wegwielrennen zal kunnen gebruiken. In Hoogerheide was ze ook de eerste belofte in de uitslag met een vierde plaats.

Toch is Bäckstedt niet torenhoog favoriete. In een aantal wedstrijden dit seizoen reed ze zeer sterk, maar ze was soms ook compleet afwezig. Dat is iets wat de Luxemburgse Marie Schreiber minder had. Zij verzamelde dit seizoen heel veel noteringen in de top-10, of het nu bij de beloften of bij de elite vrouwen was. Schreiber, die bij SD Worx-Protime zit, werd op het EK wel duidelijk geklopt door Bäckstedt. Ze zal een heel goede dag nodig hebben.

Leonie Bentveld is de renster waar de Nederlandse fans hun pijlen op moeten richten. Bentveld is ook de eindwinnares van het wereldbekerklassement voor beloften, een zeer mooie prestatie. “Ik ben heel blij dat dit gelukt is. Het was echt wel emotioneel, zeker met de entourage er ook nog eens bij.” De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal ziet zichzelf wel niet als topfavoriete voor het WK, zei ze duidelijk.

Bentveld wees naar Bäckstedt en Schreiber, maar ook naar Kristyna Zemanová. De 20-jarige Zemanová is een Tsjechische en rijdt dus een thuiscross op het WK in Tábor. Dat is iets wat in haar voordeel kan spreken, maar evengoed ook in haar nadeel. Hoe zal een jonge renster als Zemanova omgaan met de druk? Het parcours kent ze in ieder geval wel goed, want enkele weken geleden werd ze er nationaal kampioene bij de elite. De nummer twee volgde toen op meer dan een minuut.

De vier eerder genoemde namen zijn de vier vrouwen die zullen strijden om de medailles. Sven Nys vertelde aan WielerFlits dat hij verwacht dat de Belgische Fleur Moors goed voor de dag zal komen. “Ik denk dat Fleur wel eens kort bij het podium kan komen. Je moet bij haar een beetje door die prestaties in die andere categorie heen kijken. Die zou daar wel eens kort kunnen bijzitten.”

Wij verwachten echter meer van de Canadese tweeling Isabella en Ava Holmgren. De piepjonge rensters, die al een contract getekend hebben bij Lidl-Trek, barsten van het talent en hebben dit seizoen al sterke prestaties neergezet. Denk maar aan Ava die derde werd in de X2O Trofee in Baal of Isabella die afgelopen weekend tiende werd in Hoogerheide. Laatstgenoemde schatten we iets hoger in dan haar zus, aangezien ze vorig seizoen nog wereldkampioene werd bij de junioren en na haar ziekte deze winter steeds beter lijkt te worden.

Nederland heeft met Lauren Molengraaf nog een ijzer in het vuur. De nummer vijf van het EK in Pontchâteau is echter nog maar eerstejaars belofte en heeft dus nog wat tijd nodig. Verder is het uitkijken naar de Franse Olivia Onesti, de Belgische Julie Brouwers en Xaydee Van Sinaey, de Italiaanse Valentina Corvi en Lucia Bramati en de Tsjechische Katerina Hladikova.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Zoe Bäckstedt

** Marie Schreiber, Kristyna Zemanová

* Leonie Bentveld, Isabella Holmgren, Ava Holmgren

Deelnemerslijsten

Weer en TV

“De weersverwachting voor Tábor is vrij gunstig”, stelt meteoroloog Matthijs van der Linden aan WielerFlits. “Het blijft de komende dagen droog met in de middag 5-6 graden en in de nachtelijke uren en ochtend enkele graden vorst. Later in de week wordt het zachter met overdag 10 tot 13 graden. De kans op vorst in de nacht neemt dan flink af.”

“Er is meer bewolking en de kans op wat regen stijgt. Op vrijdag lijkt de regen beperkt te blijven tot het noorden van Tsjechië, maar in het weekend kan het ook in de regio van Tábor regenen. Vooralsnog lijkt de hoeveelheid neerslag beperkt te blijven”, verwacht de meteoroloog van Weeronline. “Voor de winter is dit wel een vrij gunstig weerscenario, want gemiddeld is het deze tijd van het jaar in Tábor overdag iets boven nul en vriest het in de nacht 4 graden.”