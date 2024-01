Zeger Schaeken • woensdag 31 januari 2024 om 12:00 woensdag 31 januari 2024 om 12:00

Belgische blok tegen Tibor Del Grosso op WK voor beloften: “Een op een is hij net te sterk”

Video Tibor Del Grosso is de uitgesproken favoriet voor het WK bij de beloften. De jonge Nederlander won vier van de vijf wereldbekermanches waar hij aan de start stond en lijkt in goede vorm te zijn. De grootste tegenstand mag hij verwachten van Emiel Verstrynge en Jente Michels. “Maar er zijn veel favorieten”, aldus Del Grosso bij WielerFlits.

De Nederlandse kampioen was ook de beste in de wereldbekermanche in Hoogerheide, waardoor hij zijn eindzege in dat klassement veiligstelde. “Toch vind ik die eindzege niet de kroon op mijn belofteperiode. Dat zal van volgende week op het WK afhangen, maar het is zeker mooi.”

Del Grosso kan dus met vertrouwen naar het WK toeleven, al blijft hij zelf voorzichtig met zijn voorspellingen. “Ik zag dat het parcours er met het Tsjechisch kampioenschap er aardig snel bij lag. Ik heb geen idee wat de weersomstandigheden zijn volgende week. We zullen het wel zien. Die balken geven me misschien wel vertrouwen, maar al mijn concurrenten springen in principe wel prima over de balken. We gaan zien hoeveel dat zal uitmaken.”

“Ik denk dat Emiel Verstrynge (die pech had in Hoogerheide, red.) normaal mijn dichtste concurrent is. Maar ook Jente Michels is altijd goed. Rémi Lelandais rijdt ook goed de laatste weken en ook Aaron Dockx was goed. Er zijn dus veel favorieten”, bleef Del Grosso wat op de vlakte.

Michels: “Dat ik al Europees kampioen ben geworden, is dubbel”

Over naar een van die andere favorieten, Michels. De Europees kampioen is bezig aan een constant seizoen en is een van de uitdagers van Del Grosso. “Mijn stage is heel goed gelopen. De weersomstandigheden waren ideaal. Natuurlijk heb ik daar heel hard getraind, maar door een rustige week zal ik goed kunnen uitrusten. Hopelijk heb ik volgende week zaterdag dan opnieuw een topdag.”

“Ik begin toch wat kriebels te voelen. Het is toch altijd een speciale wedstrijd. Ook alles errond is altijd meer dan een wereldbekermanche. Het is een wedstrijd waar je een heel seizoen naar uitkijkt. Laat maar komen. Die Europese trui geeft me eigenlijk net minder druk. Mijn doel dit seizoen was een trui en dat is dus al gelukt. Daardoor kan ik toch met minder druk naar dat WK gaan. Al wordt er als Europees kampioen wel verwacht dat je zal meedoen voor de regenboogtrui. Het is dus dubbel.”

Hecht blok vormen met Verstrynge

Hoe schat Michels de kansen in van de Belgen tegen de sterke Del Grosso? “Ik denk dat we als in een blok rijden, hij zeker te kloppen is. Vorige week hebben Emiel en ik hem al geklopt in Benidorm. Het is dus mogelijk, maar we zullen wel echt als blok tegen hem moeten rijden. Een op een is hij net te sterk voor ons.”

“Emiel en ik zijn heel goede vrienden. Mocht ik zaterdag voelen dat de titel niet meer mogelijk zou zijn voor mij, zal ik zeker iets voor Emiel proberen te doen. Ik denk dat hij dat ook weet. We hebben de verstandhouding. Op stage en tijdens de wereldbekermanches slapen we altijd samen. We weten wat we aan elkaar hebben.”