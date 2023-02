WK veldrijden: Shirin van Anrooij maakt favorietenstatus waar bij beloften vrouwen

Shirin van Anrooij heeft haar favorietenstatus waargemaakt op het WK veldrijden voor beloften vrouwen in Hoogerheide. De Nederlandse reed al vrij vroeg weg van haar laatste rivale Zoe Bäckstedt en soleerde – op haar verjaardag – op knappe wijze naar de wereldtitel. Bäckstedt was goed voor zilver, de Tsjechische Kristyna Zemanová veroverde de bronzen plak.

Voor de wedstrijd voor de beloften vrouwen was er maar één topfavoriet: Shirin van Anrooij. De 21-jarige renster won dit jaar al meerdere topcrossen bij de elitedames en is inmiddels een vaste waarde op het hoogste niveau, maar gaf dit jaar nog de voorkeur aan het WK voor beloften, met de regenboogtrui als ultiem doel. Van Anrooij was op voorhand de torenhoge favoriete, maar moest nog wel even zien af te rekenen met onder meer Zoe Bäckstedt, Line Burquier en Marie Schreiber.

Van Anrooij trekt al vroeg door

Van Anrooij kende niet de beste start in Hoogerheide, die was weggelegd voor de Luxemburgse Schreiber. De Nederlandse werd in de hectische openingsfase wat weggedrukt, maar wist zich al vrij snel weer terug te knokken naar de kop van de wedstrijd. Een eerste versnelling van de topfavoriete zorgde voor een eerste serieuze schifting: alleen Bäckstedt bleek in staat om haar wagonnetje aan te haken. Voor de overige concurrentes ging het in deze fase van de koers al veel te snel.

Van Anrooij en Bäckstedt begonnen met een mooie voorsprong aan de tweede ronde. Was het de voorbode van een spannend duel tussen twee toptalenten? Nee dus, want Van Anrooij had duidelijk andere plannen en reed in de tweede ronde weg van haar Britse tegenstrever. Bäckstedt gaf zich niet zomaar gewonnen en bleef in de derde en vierde ronde hangen op een achttal seconden. De Tsjechische Kristyna Zemanová reed intussen stevig op de derde plaats, maar keek na drie ronden wel tegen een achterstand aan van driekwart minuut.

Onewomanshow

Van Anrooij had in de eerste ronden zeker geen overschot op het snelle doch verraderlijke parcours in Hoogerheide, maar in de tweede koershelft wist ze het verschil met Bäckstedt toch verder uit te diepen. Bij het ingaan van de laatste ronde bedroeg de voorsprong van Van Anrooij bijna een halve minuut, en dit bleek meer dan voldoende om de wereldtitel veilig te stellen. Na een sportieve teleurstelling op het EK in Namen, volgde in Hoogerheide dus de ultieme bekroning voor Van Anrooij.

Bäckstedt kwam als tweede over de streep en was daar zichtbaar content mee, een sterke Zemanová veroverde ietwat verrassend de bronzen medaille. Fouquenet en Schreiber vervolledigen de top-5. Leonie Bentveld was op de zevende plaats de tweede Nederlandse in de daguitslag, Julie Brouwers was de beste Belgische op plek tien.

WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Uitslag beloften vrouwen

Shirin van Anrooij in 45m53s

Zoe Bäckstedt – op 33s

Kristyna Zemanová – op 1m32s

4. Amandine Fouquenet – op 1m53s

5. Marie Schreiber – op 2m05s

6. Line Burquier – op 2m16s

7. Leonie Bentveld – op 2m47s

8. Judith Krahl – op 2m56s

9. Lauriane Duraffourg – op 3m07s

10. Julie Brouwers – op 3m32s