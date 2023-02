WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Voorbeschouwing Mixed Relay – Ouderwets Nederlands vs. België?

Al de hele week kijken wieler- en veldritliefhebbers uit naar het WK veldrijden. Zaterdag en zondag wordt écht gestreden om de knikkers, maar vrijdag begint het WK in Hoogerheide officieel met de Mixed Relay. Per land doen zes renners en rensters uit allerlei categorieën mee. Krijgen we een strijd tussen Nederland en België? Of gaat een derde land met het goud er vandoor? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Team Relay is een relatief nieuw onderdeel op het WK veldrijden. Na de aankondiging van de introductie, in september 2021, vond vorig jaar in Fayetteville de estafette als test plaats. De wedstrijd is overgewaaid uit het mountainbiken en ook tijdens het wegwielrennen kennen we het onderdeel als gemixte ploegentijdrit. Italië won verrassend en Nederland, vooraf ingeschat als topfavoriet, besloot niet mee te doen in de VS.

In de zomer van 2022 werd besloten dat de Mixed Relay een blijvertje zou worden op het jaarlijkse WK. Voor de UCI was het experiment in de Verenigde Staten geslaagd. Daarop besloot het Management Committee van de internationale wielerunie om de wedstrijd op te nemen in het programma van toekomstige edities van het wereldkampioenschap. De Mixed Relay is een opwarmertje voor het WK-weekend, want is – als enige wedstrijd – gepland op de vrijdagmiddag.

Laatste winnaars WK veldrijden Mixed Relay

2022: Italië

Vorig jaar

Het testevent tijdens het WK veldrijden in Fayetteville werd gewonnen door Italië. De Azzurri rekenden in de laatste ronde af met de ploeg van de Verenigde Staten. Het was Davide Toneatti die zijn land de winst bezorgde door in de laatste ronde af te rekenen met de Amerikaan Scott Funston. De Belgische ploeg legde beslag op de derde plaats. Nederland paste voor het testevent.

Verder was er weinig animo voor de Mixed Relay. Mede door de verre reis naar de Verenigde Staten en de toenmalige corona-situatie deden slechts zeven teams mee. Naast België, Italië en Tsjechië waren dat twee selecties van Canada en Team USA. De UCI zag het probleem aankomen en paste de regels op het laatste moment aan: de teams bestonden voor deze ene keer uit slechts vier renners in plaats van zes.



WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Uitslag Mixed Relay

1. Italië in 31m00s

2. Verenigde Staten (A) op 7s

3. België op 16s

4. Canada (A) op 46s

5. Verenigde Staten (B) op 48s

Wedstrijdverslag

Regels

Een land moet voor de Team Relay zes renners afvaardigen. Een team bestaat uit drie mannen en drie vrouwen. De UCI stelt enkele regels aan de selectie die wordt opgesteld. Bijvoorbeeld dat crossers die opgesteld worden, ook individueel moeten meedoen aan het WK veldrijden. Verder moet het zestal bestaan uit:

1 elite of 1 belofte (mannen)

1 belofte of 1 junior (mannen)

1 junior (mannen)

1 elite of 1 belofte (vrouwen)

1 belofte of 1 junior (vrouwen)

1 junior (vrouwen)

Elke renner rijdt één ronde over het parcours en zal daarna bij de finish, in de zogenoemde wisselzone, zijn landgenoot aflossen door diegene aan te tikken. De startvolgorde mag een land zelf bepalen. Na zes rondes is het winnende land op de Team Relay bekend.

Parcours

Het dik drie kilometer lange WK-parcours is niet helemaal een kopie van de GP Adrie van der Poel van vorig jaar. In een uitgebreid interview met parcoursbouwer Adrie van der Poel legde hij al de wijzigingen uit.

Er zijn enkele verschillen op te merken. Tot aan de eerste materiaalpost is er, behoudens een fietsbrug na de startstrook, weinig veranderd. Daarna wel, geeft Van der Poel senior aan.

“We maken nu een extra lus voor het bos langs. Dat heeft te maken met de ondergrond, omdat het de laatste tijd veel geregend heeft… Daarnaast rijden ze dit keer niet meer door de onderste wei aan de bovenkant van het middenterrein”, aldus Adrie.

Ook de balkjes liggen er net even anders bij. “De balken lagen voordien voor de VIP-tent, maar die leggen we nu in het rechte stuk voor het podium voor mindervaliden en parallel aan de schuine kant na de trappen. We wilden er 100% zeker van zijn dat de ondergrond bij de balken geen modder wordt”, zegt hij.

Vorig jaar was dat wel het geval met een aantal valpartijen tot gevolg. “Nu liggen die dus zo’n 500 meter voor de finish, gevolgd door de trappen en dan de schuine kant, voor de hellende laatste rechte lijn naar de eindstreep.”

De deelnemers aan de Mixed Relay hebben een voordeel ten opzichte van hun concurrenten in het weekend, want zij hebben dus al een keer een rondje volle bak over het parcours gereden. Let dus op renners en rensters als Laurens Sweeck, Fem van Empel, Silvia Persico, Zoe Bäckstedt, Ryan Kamp, Joran Wyseure en Tibor del Grosso…

Programma en info

Locatie

Scheldeweg, Hoogerheide

Bereikbaarheid voor het publiek en renners kan vanaf meerdere kanten. Wie met de auto komt, pakt altijd afslag 30 naar Hoogerheide-Ossendrecht-Putte op ofwel de A4, ofwel de A58. Meer informatie over de aanrijroutes vind je hier.

Tickets

Voor de Mixed Relay op vrijdag is geen kaartje nodig. Toegang is gratis! Voor zaterdag en zondag moet je wel een ticket hebben. Tickets zijn er in de voorverkoop voor verschillende dagen en prijzen. Combitickets voor heel het weekend kosten 46 euro. Aan de deur in Hoogerheide kost een combiticket 50 euro. Vooraf bestellen kan hier.

Praktische informatie

Website organisatie

Deelnemers via inschrijvingslijst

Website UCI, met live rondetijden

Technische gids WK veldrijden 2023

Twitter organisatie

#WKHoogerheide2023

Twitter UCI

#Hoogerheide2023

Favorieten WK veldrijden 2023 – Mixed Relay

De Mixed Relay in Hoogerheide – die begint om 12.30 uur – belooft een spektakelstuk te worden, want er doen de nodige grote namen mee. Het is bovendien de eerste editie met zes renners per land, dus wordt vooral de breedte van de nationale selecties getest. De volgorde waarin de renners en rensters starten zal ook voor de nodige spanning zorgen. Zet je je beste crossers als eerste in, of juist als laatste? Het zal voor veel verschuivingen zorgen in het wedstrijdbeeld.

Natuurlijk zijn bij een landenwedstrijd in het veldrijden alle ogen gericht op de Lage Landen. Thuisland Nederland stuurt een ijzersterke selectie het veld in. Fem van Empel is de kopvrouw van het zestal. Zij is niet voor niets de topfavoriete voor goud bij de elite vrouwen. Ook Lauren Molengraaf (junioren vrouwen), Guus van den Eijnden (junioren mannen), Leonie Bentveld (beloften vrouwen) en Tibor del Grosso (beloften mannen) zijn favorieten of podiumkandidaten in hun categorie.

Alleen Ryan Kamp zou je een vreemde eend in de bijt kunnen noemen, aangezien hij niet direct een kandidaat is voor eremetaal in zijn categorie: de elite mannen. Leuke statistiek nog, Kamp is met zijn 22 jaar de oudste renner van de Nederlandse ploeg…

De kans is groot dat we in Hoogerheide een ouderwets duel tussen Nederland en België krijgen om het goud. Bondscoach Sven Vanthourenhout kiest voor wereldbekerwinnaar Laurens Sweeck als kopman en Marion Norbert-Riberolle als kopvrouw. Joran Wyseure, een van de favorieten voor een medaille in de U23-categorie, zal als belofte van start gaan. Xaydee Van Sinaey (junioren vrouwen), Julie Brouwers (beloften vrouwen) en Antoine Jamin (junioren mannen) maken het zestal compleet.

Maar er liggen meerdere kapers op de kust voor de medailles. Zo komt Groot-Brittannië met een talentvolle selectie aan het vertrek. Belofte Zoe Bäckstedt zal de kar moeten trekken, samen met Thomas Mein (elite mannen) en Joseph Blackmore (beloften mannen). Daarnaast doen Cat Ferguson (junioren vrouwen), Oliver Akers (junioren mannen) en Anna Kay (elite vrouwen) mee.

Wat te denken van de titelverdedigers uit Italië? Belofte Davide Toneatti bezorgde de Azzurri vorig jaar goud door een snelle slotronde en staat nu weer aan de start. Met Silvia Persico en Filippo Fontana heeft hij twee sterke kompanen die uitkomen bij de elites. Het zestal wordt gecompleteerd door Federica Venturelli (junioren vrouwen), Asia Zontone (beloften vrouwen) en Tommaso Cafueri (junioren mannen).

Kijken we verder naar de Europese kanshebbers, dan is Frankrijk een gevaarlijke outsider. Hélène Clauzel eindigde niet voor niets net buiten de top-10 van de Wereldbeker en Joshua Dubau behoort tot de beste Franse elites. Daarnaast kan Les Bleus rekenen op de uiterst talentvolle belofte Line Burquier en junior Léo Bisiaux, die in Namen nog Europees kampioen U19 werd. Célia Gery (junioren vrouwen) en Rémi Lelandais (beloften mannen) vervolledigen het team.

De Verenigde Staten zal het vooral moeten hebben van Clara Honsinger, Curtis White en Madigan Munro, maar de kans dat Team USA net als vorig jaar op het podium staat, is klein. Het zestal van Canada rekent vooral op de zusjes Isabella en Ava Holmgren, die allebei tot de subtop van de junioren vrouwen behoren. Maghalie Rochette is de derde vrouw in het Canadese team. Tsjechië kan verrassen met de sterke belofte Kristyna Zemanová en de ervaren Michael Boros in de selectie, maar wij zien de Tsjechen, net als Polen en Zweden, niet als kanshebbers op een medaille.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Nederland

** België, Groot-Brittannië

* Italië, Frankrijk, Verenigde Staten

Deelnemers via inschrijvingslijst

Weer en TV

Het weekend lijkt volgens Weeronline grotendeels droog te verlopen. Op vrijdag om 12.30 uur, als de Mixed Relay verreden wordt, is het weer niet veel anders. Grauw en grijs, dat wel. En temperaturen tussen de 8 en 10 graden Celsius. Door de stevige westenwind (windkracht 3 à 4) zal het wat kouder aanvoelen in Hoogerheide.

Het WK veldrijden is op allerlei manieren en kanalen te bekijken, maar de Mixed Relay niet. Zo zullen de NOS en Sporza het event niet live uitzenden op tv en online. Ook bij Eurosport staat de estafette voorlopig niet in de tv-gids, maar mogelijk wordt een (online) uitzending daar nog wel aan toegevoegd. Wil je het wel volgen? Lees en chat dan mee tijdens het liveblog van WielerFlits, waar je geen enkele update hoeft te missen!