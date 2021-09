Team Relay wordt getest op het WK veldrijden 2022

De UCI introduceert op het aankomende WK veldrijden in de Verenigde Staten een nieuw onderdeel. Op het wereldkampioenschap in Fayetteville gaat namelijk voor het eerst een Team Relay verreden worden. Het gaat om een testevenement.

Een precies plan van deze Team Relay is nog niet bekend. Zo is niet duidelijk of het gaat om een gemengde aflossing met mannen en vrouwen, zoals bij de Mixed Team Relay ploegentijdrit. Ook is niet bekend of het gaat om een aflossing met verschillende categorieën, met crossers uit junioren-, beloften- en elite-categorie.

Het WK veldrijden 2022 in Fayetteville, Arkansas staat gepland voor 29 en 30 januari. De UCI laat weten dat het testevent na afloop geëvalueerd gaat worden. Daarna wordt bekeken of het onderdeel de potentie heeft om een vaste plek te krijgen in het programma van het WK veldrijden.

Snowbike

De UCI gaat ook de opties bekijken of er een UCI Snow Bike World Cup georganiseerd kan worden. Ook een wereldkampioenschap snowbike wordt in dat idee meegenomen. Het plan is om dat in het seizoen 2022-2023 te introduceren. Komende winter presenteert het managementcomité van de UCI de resultaten van een onderzoek naar de kansen.