Wellicht alleen gevaccineerde renners in Franse koersen

Wielrenners die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus, komen mogelijk in de problemen als ze in Frankrijk willen deelnemen aan wielerkoersen. Bronnen bij de Franse overheid vertellen namelijk aan het Franse persbureau AFP dat sporters die in Frankrijk aan wedstrijden willen deelnemen, verplicht worden een vaccinatiebewijs te overleggen.

Zondag is in Frankrijk een nieuwe wet aangenomen die vraagt om een vaccinatiebewijs op tal van locaties en de nieuwe regels zouden al snel ingaan. De Franse gevolmachtigde minister van Sport Roxana Maracineanu bevestigde op social media dat de wet is aangenomen. “Zodra de wet is afgekondigd, zal de vaccinatiepas verplicht worden voor alle toeschouwers, beoefenaars en Franse of buitenlandse professionals op plaatsen waarvoor het bewijs reeds gold.”

Wat de wielersport betreft, kan de nieuwe wet wielrenners die zich niet hebben laten vaccineren, in de problemen brengen bij koersen als Parijs-Nice, Parijs-Roubaix, het Critérium du Dauphiné en de Tour de France.

Novak Djokovic

De afgelopen dagen was toptennisser Novak Djokovic groot nieuws in Australië en de rest van de wereld. De Serviër, die zich niet heeft laten vaccineren, dacht met een medische vrijstelling naar Australië te kunnen afreizen om mee te doen aan de Australian Open – de eerste van vier Grand Slams op de tenniskalender. Dat leidde tot veel beroering en uiteindelijk werd hij het land uitgezet. Door de aangenomen Franse wet komt mogelijk ook zijn deelname aan Roland Garros in gevaar.

#BREAKING All athletes who wish to compete in France will have to be vaccinated against Covid-19, government sources tell AFP #AFPSports pic.twitter.com/yRVW0KHRWn — AFP News Agency (@AFP) January 17, 2022

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022