dinsdag 3 oktober 2023 om 12:00

WK Gravel 2023 in Veneto: Deelnemers, programma en uitslagen

Overzicht De tweede editie van het WK Gravel staat in het weekend van 7 oktober en 8 oktober op het programma in Italië. De wedstrijden worden georganiseerd in de regio Veneto, met start in Le Bandie en finish in Pieve di Soligo. Het wereldkampioenschap gravel staat voor de tweede keer op de kalender. In 2022 waren Pauline Ferrand-Prévot en Gianni Vermeersch de eerste WK-winnaars.

Zaterdag 7 oktober 2023

WK Gravel vrouwen, elite (141 km)







Start: 10.30 uur

Finish: rond 15.00 uur

Deelnemers: onder anderen Pauline Ferrand-Prévot, Tiffany Cromwell, Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Yara Kastelijn, Femke Markus, Riejanne Markus, Tessa Neefjes, Noa Jansen, Marta Romeu (Dit overzicht wordt aangevuld)

Zondag 8 oktober 2023

WK Gravel mannen, elite (168 km)







Start: 10.30 uur

Finish: rond 15.30 uur

Deelnemers: onder anderen Wout van Aert, Gianni Vermeersch, Florian Vermeersch, Alejandro Valverde, Laurens ten Dam, Piotr Havik, Jasper Ockeloen, Ivar Slik, Niki Terpstra, Thijs Zonneveld, Keegan Swenson, Nicholas Roche, Petr Vakoc, Paul Voss, Sacha Modolo, Alessandro De Marchi, Iván García (Dit overzicht wordt aangevuld)

Technische gids WK Gravel 2023