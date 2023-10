zondag 8 oktober 2023 om 15:23

Matej Mohoric wint WK Gravel na duel met Florian Vermeersch, pechdag voor Wout van Aert

Matej Mohoric heeft op straffe wijze de tweede editie van het WK Gravel op zijn naam geschreven. De Sloveense klassiekerspecialist kroonde zich in de Italiaanse regio Veneto tot wereldkampioen na een strijd met Florian Vermeersch (zilver) en Connor Swift (brons), die hij in de finale wist te lozen. Topfavoriet Wout van Aert speelde een bijrol door een pechdag, maar werd nog wel achtste na een sterk slot.

Om klokslag 10.30 uur klonk het startschot, waarna het een serieuze afvalkoers werd. Beetje bij beetje werd de favorietengroep uitgedund. Onder meer titelverdediger Gianni Vermeersch miste al vroeg de slag en leek zo kansloos voor een nieuwe WK-titel. Topfavoriet Wout van Aert kende pech in de openingsfase, maar ondanks een mechanisch euvel zat hij wel in de elitegroep van ongeveer 40 renners.

Pechdag voor Wout van Aert

Het bleek de voorbode van een dag voor tegenslag voor Van Aert, die ten val kwam en zo op negen minuten afstand kwam te rijden. In gravelwedstrijden dienen renners zelf, of met hulp vanaf de kant, namelijk hun fiets te repareren. Volgwagens zijn er niet. Van Aert miste op die manier hoe een eerste kopgroep ontstond, met daarin Matej Mohoric, Florian Vermeersch, Connor Swift, Paul Voss, Cameron Mason en Alejandro Valverde.

Mohoric, Vermeersch en Swift bleken de sterksten vooraan, want 70 kilometer voor de finish hadden zij al anderhalve minuut voorsprong op een groep met daarin Valverde, Voss, Keegan Swenson en Alessandro De Marchi. Daar wist Quinten Hermans samen met Sebastian Schönberger nog bij aan te sluiten, al was de achterstand toen wel al meer dan twee minuten.

Mohoric lost de concurrentie

De drie koplopers hielden een stevig tempo vast, terwijl de achtervolging niet goed op gang kwam. Op een meetpunt op 38 kilometer van de finish was de voorsprong al bijna vier minuten, waardoor – behoudens pech – de medaillewinnaars al bekend waren. Swift brak als eerste op de steile klim naar San Vigilio, op 24 kilometer van de meet.

Vermeersch werd vervolgens meermaals onder druk gezet door Mohoric, waardoor op 18 kilometer van de meet de beslissing viel. De Sloveen reed bergop steeds wat verder weg bij de Belg. Het gat schommelde lange tijd rond de 15 seconden, maar het doek viel definitief voor Vermeersch toen zijn ketting eraf ging. Hij moest even van de fiets en verloor zo nog meer tijd.

Mohoric liep op die manier uit naar 40 seconden voorsprong, overleefde de steile Collagu’ (1,7 km aan 11,8%, maximaal 23%) en stortte zich in de afdaling. Door het risico dat hij nam gleed hij nog even onderuit in een scherpe bocht, maar Mohoric stond snel recht en vervolgde zijn weg. Hij mocht zich zo na 169 kilometer koers officieel ‘wereldkampioen gravel’ noemen.

Valverde vierde, Van Aert achtste

Mohoric volgt Gianni Vermeersch op als winnaar van het WK bij de elite mannen. Die andere Vermeersch, Florian, werd op 42 seconden achterstand tweede. Een moegestreden Connor Swift eiste het brons op, op bijna vier minuten van de winnaar. Good old Alejandro Valverde en Keegan Swenson maakten de top-5 compleet. Van Aert reed een sterke slotfase en werd nog achtste, op ruim acht minuten van Mohoric.

Titelverdediger Gianni Vermeersch strandde op de elfde plaats, terwijl Jasper Ockeloen de beste Nederlander was in de uitslag op de dertiende plaats.

WK Gravel 2023

Uitslag elite mannen (169 km)

Matej Mohoric in 4u52m56s

Florian Vermeersch op 42s

Connor Swift op 3m39s

4. Alejandro Valverde op 6m47s

5. Keegan Swenson op 6m48s

6. Quinten Hermans op 7m23s

7. Simone Velasco op 7m51s

8. Wout van Aert op 8m21s

9. Alessandro De Marchi op 9m07s

10. Sebastian Schönberger op 9m42s