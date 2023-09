vrijdag 15 september 2023 om 11:42

Bijna 2.000 hoogtemeters en diverse kasseistroken in parcours WK Gravel 2023

Het parcours van het WK Gravel 2023 voert de renners in de Italiaanse regio Veneto over meerdere kasseistroken. Daarnaast zijn er flink wat hoogtemeters opgenomen in het parcours. De mannen krijgen bijna 2.000 hoogtemeters voor de kiezen, terwijl de vrouwen ruim 1.600 hoogtemeters voorgeschoteld krijgen.

Alle wedstrijden op het wereldkampioenschap gravel starten aan het Lago Le Bandie in Treviso en de finish is iets noordelijker trokken in Pieve di Soligo. Voor de diverse categorieën zijn andere afstanden uitgetekend, over grotendeels dezelfde parcoursen. Zo rijden de elite mannen in totaal 169 kilometer en staat voor de vrouwen een koers van 140 kilometer te wachten.

Voor de vrouwen wacht eerst een rondje om het Lago Le Bandie, waarna het 30 kilometer vlak is tot de eerste heuvelzone. Na 46 kilometer is de eerste passage aan de finish al, gevolgd door een lus van 40 kilometer ten noordoosten van Pieve di Soligo. Hierin zitten meerdere kasseienstroken en ook hoogtemeters. Daarna staan nog een vlakke lus van 30 kilometer (ten westen van Pieve di Soligo) en een zware slotronde van 25 kilometer gepland, met daarin twee beklimmingen. De laatste klim ligt op vijf kilometer van de finish.

Het parcours van de mannen is grotendeels hetzelfde. Wel is de lus ten noordoosten van Pieve di Soligo 10 kilometer langer, omdat zij ook nog rond het Lago di Lago rijden en de Ca’ del Poggio beklimmen na 85 kilometer. En in de westelijke lus zijn ook nog wat extra kilometers gevonden. De finale, met de twee klimmetjes, is hetzelfde als bij de vrouwen. Daardoor komt het aantal hoogtemeters uit op 1.890.

Het WK Gravel 2023 vindt in het weekend van 7 en 8 oktober plaats in Veneto. Op zaterdag strijden de elite vrouwen om de opvolging van Pauline Ferrand-Prévot en op zondag wordt een opvolger gezocht voor Gianni Vermeersch als wereldkampioen bij de elite mannen.

Bekijk hier het parcours voor de mannen op Komoot

Bekijk hier het parcours voor de vrouwen op Komoot

Hoogteprofiel WK Gravel 2023 voor mannen

Hoogteprofiel WK Gravel 2023 voor vrouwen