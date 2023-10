zaterdag 7 oktober 2023 om 15:22

Katarzyna Niewiadoma soleert naar regenboogtrui op WK Gravel, brons voor Vollering

Katarzyna Niewiadoma mag zich de nieuwe wereldkampioene in het gravelracen noemen. De Poolse reed met nog goed vijftien kilometer te gaan weg uit een elitegroepje en soleerde vervolgens naar de regenboogtrui. Silvia Persico was goed voor de zilveren medaille, Demi Vollering reed naar de bronzen plak.

Italië was vandaag het epicentrum van de koers, en dan doelen we niet alleen op de 117e editie van de Ronde van Lombardije. In de Italiaanse regio Veneto begon vandaag ook de tweede uitgave van het WK gravel. Zondag is het de beurt aan de mannen, vandaag streden de vrouwen al om de regenboogtrui. Dit deden de deelneemsters onder meer rond het Lago Le Bandie en ten noordoosten van Pieve di Soligo. De rensters konden zich opmaken voor meerdere kasseistroken en de nodige hoogtemeters.

Topfavorieten laten zich zien

In de openingsfase lag het tempo bijzonder hoog, maar was het wachten op een eerste échte selectie. Die ontstond wel na goed veertig kilometer stofhappen. Een eerste groep – van in totaal 23 rensters – wist zich namelijk af te scheiden, met daarin alle favorieten voor de wereldtitel. Zo zagen we Europees kampioene Lorena Wiebes, Katarzyna Niewiadoma, Silvia Persico, Emma Norsgaard, Demi Vollering, Sanne Cant en Elena Cecchini attent van voren koersen.

De eerste groep wist al snel anderhalve minuut uit te lopen: het was dan ook al snel duidelijk dat de winnares vooraan zat. De kopgroep werd gedomineerd door Nederland met maar liefst zeven vrouwen, maar ook Italië was met vijf rensters goed vertegenwoordigd. De voorste groep werd in de daaropvolgende kilometers stelselmatig uitgedund van 23 naar 13 vrouwen. Met Vollering, Wiebes en Yara Kastelijn leken er nog drie Nederlandse kanshebsters op de titel. Voor onder meer Riejanne Markus en Sabrina Stultiens ging het te snel.

Elitegroep met Wiebes en Vollering

Bij de tweede doorkomst in Pieve di Soligo leken nog negen rensters in aanmerking te komen voor de wereldtitel, maar eerder geloste deelneemsters slaagden er toch weer in om terug te keren vanuit de achtergrond. Zo hadden we plots weer een kopgroep van vijftien lieden: Wiebes, Vollering, Kastelijn, Riejanne Markus, Persico, Letizia Borghesi, Cecchini, Gaia Realini, Niamh Fisher-Black, Lauren Stephens, Simone Boilard, Niewiadoma, Norsgaard, Annabel Fischer en Tiffany Cromwell.

Met nog zestien kilometer te gaan spatte de kopgroep uiteen door een versnelling van Niewiadoma. De Poolse van Canyon-SRAM Racing sloeg een mooie kloof, maar werd nog wel op de huid gezeten door Persico en Vollering. Er bleek echter al snel geen kruid gewassen tegen Niewiadoma. Die laatste reed alsmaar verder weg en met nog goed vijftien kilometer te gaan had Niewiadoma een op het oog geruststellende voorsprong van goed 45 seconden op de eerste achtervolgsters Vollering, Persico en Kastelijn.

Polen boven in Veneto, Vollering sprint naar bronzen medaille

Niewiadoma verloor in de laatste kilometers weinig tot geen van haar pluimen en kwam uiteindelijk met voorsprong als eerste over de streep, en mag zich nu de nieuwe wereldkampioene in het gravelracen noemen. De sprint voor de zilveren plak werd nipt gewonnen door Persico, voor Vollering, die zo nog een voor Nederlandse medaille zorgde. Yara Kastelijn (4e) en Lorena Wiebes (5e) eindigde ook nog in de top-5.