WK 2022: Voorbeschouwing Mixed Relay ploegentijdrit

De individuele tijdritten van de WK in Wollongong zijn achter de rug, maar dat betekent niet dat het rijden tegen de klok al voorbij is. Woensdag staat namelijk nog de Mixed Relay op het programma. Voor Nederland starten onder anderen Mathieu van der Poel, Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk. Rijden zij naar goud? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het WK Mixed Relay ploegentijdrit is pas aan zijn derde editie toe, maar er wordt al veel langer in ploegverband gereden tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen. Dat gebeurde in 1962 voor het eerst, twee jaar nadat het onderdeel aan het programma van de Olympische Spelen was toegevoegd. Het hagelnieuwe WK-onderdeel werd in 1962 onder snikhete omstandigheden verreden op het Roncadella-circuit in Brescia, waar de Italiaanse ploeg voor hun tienduizend schreeuwende landgenoten de wereldtitel veroverde.

Italië, Nederland en België

De Italianen waren niet alleen de eerste keer succesvol, zij mochten in totaal zeven keer het hoogste treetje van het podium beklimmen: vaker dan welk land dan ook. Nederland was driemaal de beste. In 1978 (in Nürburg) met Guus Bierings, Bert Oosterbosch, Bart van Est en Jan van Houwelingen, in 1982 (in Goodwood) met Maarten Ducrot, Gerard Schipper, Gerrit Solleveld en Frits van Bindsbergen en in 1986 (in Colorado Springs) met Tom Cordes, Gerrit de Vries, John Talen en Rob Harmeling.

Ook België staat op het palmares. In 1971, het jaar dat Eddy Merckx zijn tweede wereldtitel bij de profs veroverde, klopten Gustaaf Hermans, Gustaaf Van Cauter, Louis Verreydt en Ludo Van der Linden het Nederlandse kwartet met 37 seconden.

Commerciële ploegen

De olympische jaren uitgezonderd werd het WK ploegentijdrit voor nationale ploegen tot aan 1994 verreden, tot het onderdeel wegviel met de introductie van de individuele tijdrit. Achttien jaar later, in 2012, keerde de ploegentijdrit terug op de WK-agenda, deze keer als wedstrijd voor commerciële ploegen.

Een zestal hardrijders van Omega Pharma-Quick Step (Tom Boonen, Niki Terpstra, Tony Martin, Peter Velits, Kristof Vandewalle en Sylvain Chavanel) eiste in Valkenburg de eerste zege voor zich op. De ploeg die tegenwoordig als Quick-Step-Alpha Vinyl rondtoert, zou het kampioenschap tijdrijden ook in 2013, 2016 en 2018 naar zich toetrekken. In de tussenliggende jaren wonnen BMC (twee keer) en Sunweb.

Mixed Relay

Na zeven edities werd de ploegentijdrit voor commerciële ploegen afgevoerd, om een jaar later te worden vervangen door een gemengde competitie: een nieuw idee van de UCI, waarbij mannen en vrouwen de krachten bundelen in de strijd om de medailles en de regenboogtrui. De eerste editie, in 2019, werd gewonnen door Nederland. Amy Pieters, Riejanne Markus, Lucinda Brand, Bauke Mollema, Koen Bouwman en Jos van Emden klokten in Harrogate de beste tijd.

Het jaar nadien was er sprake van een ingekort WK, zonder Mixed Relay. In 2021 ging Duitsland er met de zege vandoor.

Alle winnaars WK Mixed Relay

2021: Duitsland

2020: Niet verreden

2019: Nederland

Vorig jaar

De wereldkampioenschappen vonden vorig jaar zoals bekend plaats in Vlaanderen. Tijdens de Mixed Relay reden de mannen eerst in 22,5 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge, waarna de vrouwen een omloop van 22 kilometer rond Brugge afwerkten. Het deelnemersveld was opgedeeld in drie blokken. Van de eerste startgroep was Polen de snelste ploeg, maar hun tijd (54.12 minuut) was bij lange na niet genoeg om ook maar kans te maken op een ereplaats.

In de tweede groep was vooral het duel tussen Groot-Brittannië en Zwitserland interessant. De Zwitserse mannen waren nipt sneller, waarna de vrouwen de voorsprong wisten te vergroten. Een tijd van 51.26 minuut was de nieuwe richttijd voor de laatste landen: Duitsland, Denemarken, België, Italië en Nederland. Wat de mannen betrof, was Italië van die landen veruit het snelst. Filippo Ganna, Matteo Sobrero en Edoardo Affini klokten af na 24.18 (gemiddeld 55,5 km/h) en zetten de andere landen op flinke achterstand.

Duitsland volgde halverwege op 19 seconden, Denemarken op 32 seconden en België op 33 seconden. De Nederlandse mannen – Bauke Mollema, Jos van Emden en Bauke Mollema – verloren 42 seconden, een achterstand die de vrouwen moesten rechttrekken. Ten opzichte van Italië lukte dat, en ook Denemarken en België werden nog voorbijgestoken, maar Duitsland inhalen lukte niet meer. De tien seconden die Riejanne Markus, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten goedmaakten op Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger waren niet genoeg.

De Duitse ploeg, waar ook Max Walscheid, Nikias Arndt en de afscheidnemende Tony Martin onderdeel van waren, gingen er zodoende met de zege vandoor. Nederland eindigde als tweede, Italië werd derde.

Uitslag WK Mixed Relay 2021

1. Duitsland in 50m49s

2. Nederland op 13s

3. Italië op 38s

4. Zwitserland z.t.

5. Groot-Brittannië op 55s

Parcours

Tijdens de Mixed Relay in Wollongong, rijden de mannen en de vrouwen beiden eenmaal het tijdritparcours dat de junioren en beloften eerder in de week hebben afgelegd. Dat betekent: een rondje van 14,1 kilometer lang, wat het totaal aantal kilometers op 28,2 brengt. Een stuk minder dan de 44,5 van vorig jaar. Het rondje is echter niet eenvoudig, want zowel de mannen als de vrouwen moeten in korte tijd 132 hoogtemeters overwinnen.

Een deel van die hoogtemeters is het gevolg van de beklimming van Dumfries Ave (0,7 km aan 6,7%), halverwege het rondje. Hier wordt ook twee keer een tussentijd opgenomen. Tussendoor is er uiteraard nog een meetpunt bij de finish van de mannen, die als eerste aan de bak mogen.

De start van de Mixed Relay is op Market Street, waar de mannen en vrouwen ook vertrokken voor hun individuele tijdrit. Het inmiddels bekende openingsdeel is vrij rechttoe-rechtaan, maar het eveneens vertrouwde middenstuk is bochtiger. Waar de mannen en vrouwen tijdens de individuele chronoproef vervolgens nog een extra lusje maakten, gaat het bij de Mixed Relay langs de kust rechtstreeks naar de finish op Marine Drive. Dit laatste deel bestaat voornamelijk uit lange rechte stukken, al zijn er een paar kronkels die het tempo eruit kunnen halen.

Woensdag 21 september, WK Mixed Relay 2022: Wollongong – Wollongong (28,2 km)

Start (eerste ploeg): 14.20 uur / 06.20 uur

Finish (laatste ploeg): rond 17.00 uur / rond 09.00 uur

Favorieten

Bij de vorige edities van het wereldkampioenschap Mixed Relay, in 2019 en 2021, was daar een Europees kampioenschap in deze discipline aan vooraf gegaan. Nu is dat niet het geval: het onderdeel keerde op de afgelopen EK niet terug. Wat is dan een goede referentie om de WK-favorieten aan te wijzen? Het WK van vorig jaar biedt enig vergelijkingsmateriaal, want de landen stellen in veel gevallen een vergelijkbaar team als toen op.

Voor titelverdediger Duitsland is dat echter een ander verhaal. We mogen de regerend kampioen zeker niet onderschatten, maar topfavoriet zijn de Duitsers ditmaal zeker niet. In Australië komen ze duidelijk met een minder sterk team op de proppen dan in België. Tony Martin en Lisa Brennauer, beide grote motoren, zijn inmiddels gestopt, en Lisa Klein en Max Walscheid zijn er ook niet bij. Wat het totale plaatje betreft, lijken Nikias Arndt en Mieke Kröger niet vervangers van hetzelfde niveau gekregen te hebben. Het is nog wachten op de definitieve selectie.

Bij Nederland, de nummer twee van vorig jaar, zijn ook wat veranderingen, maar van verzwakking lijkt geen sprake. De vrouwensneltrein – Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, Riejanne Markus – is intact gebleven, terwijl Jos van Emden en Koen Bouwman bij de mannen waardige opvolgers hebben gekregen: Daan Hoole en Mathieu van der Poel.

Laatstgenoemde gebruikt de Mixed Relay als laatste prikkel richting de wegrit, maar zal met zijn klasse, explosiviteit en intervalkwaliteiten ongetwijfeld ook woensdag een belangrijke rol spelen. Bauke Mollema is altijd belangrijk: hij heeft niet voor niets een gouden en zilveren plak van de WK Mixed Relay thuisliggen. Het afgelopen jaar heeft hij – op 35-jarige leeftijd – bovendien een flinke stap gemaakt als tijdrijder. Al kwam dat er tijdens de individuele tijdrit in Wollongong niet helemaal uit.

Dan de nummer drie van de WK Mixed Relay 2021, Italië. Zij hebben ten opzichte van twaalf maanden geleden slechts één wijziging doorgevoerd. Terwijl vorig jaar de nog immer geblesseerde Marta Cavalli reed, is nu Vittoria Guazzini geselecteerd. De 21-jarige renster van FDJ-SUEZ-Futuroscope werd afgelopen zondag wereldkampioen tijdrijden bij de beloften vrouwen.

Wellicht geeft Guazzini het Italiaanse team de kwaliteitsinjectie die het nodig heeft. In Vlaanderen leverden Cavalli, Elena Cecchini en Elisa Longo Borghini namelijk flink in op de concurrentie, nadat Filippo Ganna, Edoardo Affini en Matteo Sobrero zich de sterkste mannen hadden getoond. Italië zou nu opnieuw sterk kunnen openen, maar dan moet Ganna wel betere benen hebben dan afgelopen zondag. De uittredend wereldkampioen kwam in de individuele tijdrit niet verder dan een zevende plek.

Zwitserland, dat vorig jaar vierde werd, brengt bij de mannen de nummer twee en vijf van de individuele tijdrit aan het vertrek: Stefan Küng en Stefan Bissegger. Marlen Reusser – afgelopen zondag goed voor brons – is de grote blikvanger bij de vrouwen. In augustus versloeg ze Ellen van Dijk op het Europees kampioenschap tijdrijden. Op datzelfde EK eindigde Elena Hartmann, de nationale kampioene tegen de klok, als negende. Kortom: Mauro Schmid en Elise Chabbey of Nicole Koller (de officiële selectie is nog niet bekend) zullen het niet gemakkelijk krijgen met zulke collega’s.

Zoals Bissegger en Küng elkaar vermoedelijk waard zullen zijn bij de Zwitsers, hebben Bruno Armirail en Rémi Cavagna een vergelijkbaar niveau bij de Fransen. Ze werden respectievelijk tiende en elfde in de individuele opdracht. Jonkie Eddy Le Huitouze (19) mag als tijdritkampioen van Frankrijk bij de beloften en nummer drie van het EK tijdrijden U23 laten zien wat hij kan tussen de grote mannen. Juliette Labous zal het vrouwendrietal met daarbij ook Aude Biannic en Marie Le Net bij de hand moeten nemen, zeker nu Audrey Cordon-Ragot – vierde op het EK – ontbreekt vanwege een beroerte.

De teams van de Verenigde Staten en Australië zijn nog niet volledig bekend, maar beiden kunnen op papier een sterke selectie afvaardigen. Bij de VS moet het wel vooral van de vrouwen komen. Met Kristen Faulkner en Leah Thomas hebben zij twee toppers in het tijdrijden, wat afgelopen zondag nog maar eens bewezen werd. Faulkner eindigde als zesde in de individuele tijdrit, Thomas als vijfde. Magnus Sheffield is op papier de belangrijkste pion bij de mannen. Zondag was hij op weg naar een uitstekende uitslag, maar kwam hij onfortuinlijk ten val.

In eigen land zullen de Australiërs tot op het bot gemotiveerd zijn om een knalprestatie af te leveren. Bovendien zorgt hun baancultuur ervoor dat je in een ploegentijdrit altijd rekening met hen moet houden. Australië moet het echter wel doen zonder Grace Brown, die zondag op slechts twaalf seconden van winnares Ellen van Dijk strandde. Georgia Baker, achtste in de individuele chronoproef, is er mogelijk wel bij. Bij de mannen staan onder anderen Michael Matthews, Luke Plapp en Luke Durbridge op de uitgebreide, voorlopige startlijst. Met die drie zou de ploeg geen slecht figuur slaan.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Zwitserland

** Nederland, Italië

* Frankrijk, Australië, Verenigde Staten

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

WK wielrennen 2022 in Wollongong: Programma en uitslagen (WielerFlits)

Weer en TV

Het wordt woensdag wisselvallig weer in Wollongong. ’s Ochtends is het nog relatief zonnig, maar ’s middags kan het beginnen te regenen. De kans op neerslag groeit richting de avond, meldt Weeronline. Tijdens de Mixed Relay is het zo’n 17 graden en waait het (windkracht 4) vanuit het noorden.

De Mixed Relay is vanaf 06.10 uur (Nederlandse tijd) live te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player/GCN+. Sporza (op Eén) is erbij vanaf 07.00 uur.