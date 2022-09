Marta Cavalli moet passen voor WK in Australië

Marta Cavalli zal over goed drie weken niet deelnemen aan het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De Italiaanse, die in het voorjaar de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl wist te winnen, heeft meer tijd nodig om weer op niveau te komen na haar zware val in de voorbije Tour de France Femmes.

De 24-jarige Cavalli kwam in de tweede etappe van de Tour de France Femmes ten val. De Italiaanse leek eerst nog de dans te ontspringen, maar ze werd vervolgens vol in haar rug geraakt door de Australische Nicole Frain van Parkhotel-Valkenburg en klapte zo hard tegen het asfalt. Cavalli liep een hersenschudding en een rugtrauma op en stond voor een langere revalidatieperiode.

“Ik heb nog altijd last van mijn nek”

De klassiekerspecialist en klimster is inmiddels weer aan het trainen, maar het WK komt te vroeg. “Ik kan nog altijd niet vol trainen. Het heeft meer tijd nodig”, laat ze weten in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Ik heb vooral nog last van mijn nek, dat zorgt nog altijd voor problemen op de fiets en in het dagelijks leven. Het doel is nu om weer gezond te worden. Ik heb voor mezelf geen tijdlijn opgesteld, maar ik hoop dit seizoen nog wel de eindejaarskoersen in Italië te kunnen betwisten.”

Cavalli was normaal gesproken een van de kandidaten voor de wereldtitel, gezien haar eerdere uitslagen dit seizoen in het eendaagse werk. Ze won met de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl twee prestigieuze klimklassiekers en werd verder ook zesde in Luik-Bastenaken-Luik. De renster van FDJ-SUEZ-Futuroscope was als klassementsrenster ook zeer succesvol, met als sportieve uitschieter een tweede plaats in de Giro d’Italia Donne.