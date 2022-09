WK 2022: Verenigde Staten past voor Mixed Relay ploegentijdrit

Woensdag gaan de WK wielrennen in Wollongong verder met de Mixed Relay. De Amerikaanse ploeg moet echter passen voor het evenement. De Amerikaanse wielerbond is, na de valpartij van Magnus Sheffield in de individuele tijdrit, niet in staat om een representatieve selectie samen te stellen.

Sheffield was een belangrijke pion in de Amerikaanse Mixed Relay-ploeg, maar een valpartij op het WK tijdrijden van afgelopen zondag gooit roet in het eten. De 20-jarige hardrijder heeft geen serieuze blessures overgehouden aan zijn crash, maar richt zich nu volledig op de wegrit van komende zondag.

“De Amerikaanse ploeg was enthousiast om deel te nemen aan de gemengde estafette, maar door de crash van Magnus hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen om ons terug te trekken voor de race. Onze focus ligt nu op het ondersteunen van Magnus bij zijn herstel, om hem in de best mogelijke conditie aan de start te krijgen van de wegrace van zondag.”

Het zestal van Tahiti heeft de eer om de Mixed Relay om 06.23 uur te openen. Om 7.45 uur begint België aan de gemengde estafette. Nederland, een van de favorieten voor het goud, begint om 08.22 uur als voorlaatste aan de ploegentijdrit van 28,8 kilometer. Titelverdediger Duitsland is als laatste ploeg om 8.26 uur aan de beurt.