WK 2021: Mathieu van der Poel kopman Nederlandse selectie, beslist na komend weekend

Mathieu van der Poel is door bondscoach Koos Moerenhout definitief opgenomen in de Nederlandse selectie voor het WK wielrennen in Vlaanderen. De kopman beslist echter pas na komend weekend, als hij de Primus Classic (zaterdag) en de Gooikse Pijl (zondag) gereden heeft of hij definitief start.

Naast Mathieu van der Poel zijn – de van een blessure herstelde – Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Oscar Riesebeek, Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn opgeroepen voor de wegwedstrijd op zondag 26 september. Jos van Emden is de enige Nederlandse deelnemers op het WK tijdrijden van 19 september, Moerenhout roept geen vervanger op voor de geblesseerde Tom Dumoulin.

Naast Dumoulin ontbreken ook onder meer Niki Terpstra, Taco van der Hoorn, Fabio Jakobsen, Ide Schelling, Nils Eekhoff, Ramon Sinkeldam, Cees Bol en Nederlands kampioen Timo Roosen. De KNWU laat weten dat er momenteel nog geen reserve is aangewezen door Moerenhout. Die reserves wijst de oud-prof later nog aan.

Moerenhout: “Goede hoop dat Mathieu kan rijden”

“De selectie is nog niet honderd procent definitief”, vertelt Moerenhout op de site van de KNWU. “Maar de ervaringen van Mathieu van der Poel in het afgelopen weekeinde zijn dermate positief dat we goede hoop hebben dat hij kan rijden. Mathieu moet zelf na het weekeinde afwegen of zijn rug de belasting aan kan en of hij de benodigde trainingsarbeid kan verrichten richting het WK.”

“Uiteraard maakt het verschil of hij erbij kan zijn in goede conditie, want dan zal hij door velen tot favoriet gerekend worden. We hebben meer renners die op dit terrein lang mee kunnen spelen, maar met Mathieu erbij hebben we uiteraard wel meer uitgesproken kansen op een goede uitslag”, aldus de bondscoach.

Selectie Nederland voor het WK wielrennen 2021

Wegkoers elite-mannen

Dylan van Baarle

Pascal Eenkhoorn

Sebastian Langeveld

Bauke Mollema

Mathieu van der Poel

Danny van Poppel

Oscar Riesebeek

Mike Teunissen

Tijdrit elite-mannen

Jos van Emden

Nederland wijst geen tweede tijdrijder aan

Mixed Relay ploegentijdrit

Koen Bouwman

Jos van Emden

Bauke Mollema