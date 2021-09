KNWU maakt vier selecties voor WK wielrennen bekend

De KNWU heeft de selecties voor de elite-vrouwen, junior-vrouwen, beloftenmannen en junior-mannen voor de komende wereldkampioenschappen wielrennen op de weg op papier. De invulling bij de elitemannen en de Mixed Relay wordt in een later stadium bekendgemaakt.

Nederland leverde in de afgelopen vier WK-edities de wereldkampioene op de weg en in diezelfde periode werd ook drie keer gewonnen op de tijdrit. Ook nu ligt de lat hoog voor de KNWU-selectie bij de elitevrouwen, realiseert bondscoach Loes Gunnewijk zich. “We doen er alles aan om opnieuw de titel mee naar huis te nemen. De verwachtingen zijn uiteraard hoog, maar je begint bij elk kampioenschap op nul. De uitgangspositie is goed.”

“We hebben een ijzersterk blok waarmee we een aanvallende koers willen gaan rijden. Het parcours in Vlaanderen leent zich ervoor vroeg in de wedstrijd te gaan koersen en dan hebben we veel ijzers in het vuur waarmee we de wedstrijd in handen willen nemen. Er zal zeker naar ons gekeken worden, maar dat zijn we gewend en zal geen belemmering zijn.”

Op de tijdrit start Nederland normaal gesproken met vier rensters, omdat titelverdedigster Anna van der Breggen en olympisch kampioene Annemiek van Vleuten eigen startplekken hebben. Gunnewijk: “Ook hier hebben we troeven om voor de titel te gaan.” Met Van der Breggen, Van Vleuten, Marianne Vos, Demi Vollering, Chantal van den Broek-Blaak en eventueel ook Amy Pieters beschikt Nederland over voldoende potentiële afmakers in de wegrit.

Elite-vrouwen:

Tijdrit

Anna van der Breggen

Annemiek van Vleuten

Ellen van Dijk

Riejanne Markus

Wegwedstrijd

Anna van der Breggen

Annemiek van Vleuten

Chantal van den Broek-Blaak

Lucinda Brand

Ellen van Dijk

Amy Pieters

Demi Vollering

Marianne Vos

Junior-vrouwen:

Tijdrit

Elise Uijen

Anna van der Meiden

Wegwedstrijd

Mijntje Geurts

Anna van der Meiden

Elise Uijen

Carola van de Wetering

Nienke Vinke

Beloften-Mannen:

Tijdrit

Mick van Dijke

Tweede startplek wordt na het EK toegekend en gaat naar Tim van Dijke of Daan Hoole.

Wegwedstrijd

Marijn van den Berg

Mick van Dijke

Tim van Dijke

Daan Hoole

Olav Kooij

Casper van Uden

Junior-Mannen:

Tijdrit

Tibor del Grosso

Joost Brinkman

Wegwedstrijd

Tibor del Grosso

Joost Brinkman

Rindert Buiter

Lucas Janssen

Mike Bronswijk