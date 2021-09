Mathieu van der Poel gooit met zere rug programma richting WK iets om

Mathieu van der Poel ondervond maandag rugpijn na de Antwerp Port Classic van zondag, die hij wist te winnen. Achter een deelname aan het WK en Parijs-Roubaix staat altijd nog een vraagteken, maar er is bij Alpecin-Fenix intussen lichte hoop. Vrijdag zal de 26-jarige Nederlander alvast niet het Kampioenschap van Vlaanderen rijden, schrijven de Belgische kranten.

Ploegleider Christoph Roodhooft laat bij Het Laatste Nieuws weten waarom. “We proberen deze week meer kwaliteit in de trainingen te leggen. En dan houden we de afstand tussen de wedstrijden zo groot mogelijk.” In plaats van de koers in Koolskamp (UCI 1.1) op vrijdag, zal Van der Poel nu de Impanis Classic (UCI 1.Pro) op zaterdag afwerken. Een iets zwaardere koers, waar hij mogelijk ook Julian Alaphilippe tegenkomt. Zondag volgt dan nog Gooikse Pijl; die wedstrijd eindigt vaak in een sprint.

WK wel of niet?

De vraag is of MVDP nu op tijd fit kan geraken voor het WK, dat over minder dan twee weken plaatsvindt in Leuven. Die rug zat hem maandag immers behoorlijk dwars. “We mogen graag denken dat hij dinsdag (vandaag, red.) weer goed kan trainen”, zegt Roodhooft. “De handdoek voor het WK is nog niet gegooid. Het is waar dat hij trainingsarbeid en wedstrijdkilometers mist. Daar kunnen we nu niet veel meer aan veranderen. Het is niet zo dat hij nog tien keer zes uur kan trainen. Maar is dat een probleem?”

Roodhooft geeft in Het Nieuwsblad toe dat een WK-deelname van hun kopman na de Antwerp Port Epic ‘uiteraard waarschijnlijker is geworden’. De ploegleider verduidelijkt ook dat de pijn in Van der Poels rug zijn planning niet in de war schopt. “De reactie in zijn rug op de koers is normaal. We doen gewoon voort zoals gepland. Als ik bondscoach Koos Moerenhout was, zou ik Mathieu sowieso selecteren. Mocht het nodig zijn, kan je hem altijd weer uit de selectie halen.”

