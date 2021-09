Chris Anker Sørensen (37) komt om het leven bij verkeersongeval in België

Chris Anker Sørensen is overleden. De 37-jarige ex-prof werkte als commentator voor de Deense televisie en was zodoende in België om het WK te verslaan. Bij een rit met zijn racefiets werd hij zaterdag in Zeebrugge van zijn fiets gereden door een bestelbusje. Dat meldt zijn Deense werkgever TV2 Sport.

Sørensen kwam in 2005 als belofte terecht bij Designa Køkken, het team dat we nu kennen als ColoQuick. Na onder andere een vierde plek op het EK voor beloften 2006 in Limburg, kreeg hij een stagecontract bij Team CSC. Een jaar later maakte hij bij diezelfde ploeg zijn profdebuut. De klimmer zou vervolgens tot en met het seizoen 2015 bij de Deense ploeg blijven, dat in zijn laatste seizoen Tinkoff-Saxo heette.

De Deen was een gerenommeerde renner in het peloton. Hij boekte in totaal vijf profzeges, waarvan de achtste etappe in de Giro d’Italia van 2010 ongetwijfeld zijn mooiste was. In 2015 werd Sørensen ook Deens kampioen op de weg. Na zijn laatste jaar bij Tinkoff-Saxo vond hij in het Franse Fortuneo-Vital Concept een nieuwe werkgever. Dat verblijf bleef slechts bij één jaar. Na nog twee seizoen op Continental-niveau bij Riwal, zwaaide Sørensen eind 2018 af als wielrenner.

In zijn carrière reed Sørensen vijf keer de Tour de France. Zijn beste resultaat was een veertiende plek in de editie van 2012. Memorabel ook: in de achttiende rit – een dag nadat hij tweede werd in Bagneres-de-Luchon – probeerde hij in de vroege vlucht een krant uit zijn voorwiel te halen. Hij kreeg echter zijn vingers ertussen, waarbij hij veel bloed verloor. Later werden de twee vingers genaaid en zodoende gerede van amputatie. Drie dagen later werd hij uitgeroepen tot meest strijdlustige renner.

Zaterdag kwam Sørensen om het leven. Volgens Het Laatste Nieuws gebeurde het noodlottige ongeval op de Havenrandweg-Zuid in Zeebrugge, waar hij het parcours verkende. De Deense commentator zou op de fiets zijn aangereden door een bestelwagen, mogelijk aan een fietsoversteekplaats. Later op zaterdag overleed hij aan zijn verwondingen. “Met grote droefheid hebben we het nieuws vernomen dat onze collega Chris is overleden”, reageert de directeur van TV2 Sport, de zender waarvoor Sørensen werkte.

Reacties uit de wielerwereld

Søde, betænksomme, dygtige ven. Det er ubærligt at tænke på, at vi aldrig skal ses igen. Du var der altid for alle andre, selv når du gjorde de største ting for dig selv i dit liv og i din karriere. Hvil i fred, Chris Anker Sørensen. Der er ingen trøst, kun kærlighed. pic.twitter.com/xHC5a8jRIk — Brian Nygaard (@nygaardbn) September 18, 2021

go easy.. stay free.. push ligthly on the big heavenly velodrome may god give you peace 🙏🏻 Deepest condolence to your family pic.twitter.com/QPDA2ra915 — Brian Holm (@brianholm1962) September 18, 2021

A tragic loss occurred today with the passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen. Our thoughts are with his family, friends and everyone at @dcucykling pic.twitter.com/uIMPXhllAi — UCI (@UCI_cycling) September 18, 2021

Sidder i Belgien og lader op til Gooikse Pijl og beskeden om at Chris Anker er død på vejen ikke langt herfra tikker ind! Tragisk! Sikke et tab. Chris var sådan en rar mand – Nåede at køre flere cykelløb og træne en masse med ham i Nordsjælland. Hvil i fred & pas på jer selv🙏❤️ — Louis Bendixen (@LouisBendixen) September 18, 2021

Åh nej, det kan ikke være sandt. Ikke Chris Anker. Ja, ikke nogen, for gud i himlen da. Frygtelig og ufattelig tragedie. Det kære menneske. Min dybeste medfølelse til familien og de nærmeste kolleger.💔 — Lars B. Jørgensen (@LarsBartoli) September 18, 2021

No words… So tragic. RIP Chris Anker Sørensen 😔 — Mikkel Condé v2.0 (@mrconde) September 18, 2021

Flanders 2021 and the UCI are saddened by the news that former rider Chris Anker Sørensen has passed in a traffic accident. Chris attended the 2021 UCI Road World Championships while working as an analyst for Danish television. Our thoughts and prayers are with his loved ones. pic.twitter.com/7DqpJt4BMd — FLANDERS 2021 (@flanders2021) September 18, 2021