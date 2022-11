‘Winner Anacona en Dayer Quintana keren terug naar thuisland Colombia’

Winner Anacona en Dayer Quintana keren na een langdurig Europees avontuur terug naar hun thuisland Colombia, zo meldt Revistamundociclistico. Anacona (34) en Quintana (30) reden dit jaar nog voor Arkéa-Samsic, maar konden niet rekenen op een contractverlenging.

Anacona (34) en Quintana (30) reden bij Arkéa-Samsic vooral in dienst van klassementskopman Nairo Quintana. Die laatste maakte eerder al bekend dat hij volgend jaar niet meer zal uitkomen voor de Franse formatie. De tweevoudig groterondewinnaar had wel een akkoord bereikt met Arkéa-Samsic voor een contractverlenging van drie jaar, maar na zijn positieve test op de pijnstiller Tramadol besloten ze in onderling overleg uit elkaar te gaan.

Nairo Quintana zal in 2023 uitkomen op WorldTour-niveau, maar neemt zijn broer Dayer en Anacona dus niet mee naar zijn nieuwe, nog onbekende, ploeg. De twee trouwe knechten zullen volgens Revistamundociclistico volgend jaar uitkomen voor Colombia Tierra de Atletas-GW-Shimano. Dit team, dat kan rekenen op steun van de Colombiaanse overheid, zal in 2023 door het leven gaan als Colombia Pact for Sport.

Ervaring

Eerder vandaag kwam Colombia Tierra de Atletas-GW-Shimano al in het nieuws als de mogelijke partner van Androni Giocattoli, de ploeg van teambaas Gianni Savio. De markante Italiaan gaf in gesprek met Tuttobiciweb aan dat een fusiedeal met een Zuid-Amerikaans conti-team bijna rond is. Het is niet bekend om welke ploeg het gaat. “Het is een formatie die voornamelijk bestaat uit jonge Colombiaanse talenten”, aldus Savio.