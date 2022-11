Fusie in de maak tussen Androni Giocattoli en Zuid-Amerikaans conti-team

Vanwege financiële problemen zal Drone Hopper-Androni Giocattoli in 2023 geen ProTeam zijn, maar manager Gianni Savio is niet van plan om te stoppen met zijn ploeg. Hij liet eerder al weten te hopen op een transitiejaar op continental-niveau. Nu zegt de Italiaan in gesprek met tuttobici dat een fusiedeal met een Zuid-Amerikaans conti-team bijna rond is. Het is niet bekend om welke ploeg het gaat.

Tuttobici noemt Colombia Tierra de Atletas-GW-Shimano als mogelijke partner, maar zekerheid is hier nog niet over. “Het is onze bedoeling om via ​​overgangsjaar op continental-niveau – met een project voor jonge, veelbelovende renners – in 2024 terug te keren op profniveau”, herhaalt Savio zijn eerder uitgesproken intenties. “Als de laatste details klaar zijn, gaan we samen met een Zuid-Amerikaans team op een continental-licentie. Het is een formatie die voornamelijk bestaat uit jonge Colombiaanse talenten.”

“Bij deze doorstart op continental-niveau heb ik nog steeds hetzelfde enthousiasme als toen ik begon, zo’n dertig jaar geleden”, aldus Savio, die in het verleden meerdere Colombiaanse talenten opleidde en wiens team een tijdlang gesponsord werd door het land Venezuela. “Koers blijft mijn grote passie en mijn terugkeer naar Zuid-Amerika betekent een viering van het continent waar ik tal van talenten heb ontdekt, waaronder Egan Bernal.”